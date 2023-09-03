قرينة العاهل تهنئ الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بمنحها >

وباركت‭ ‬قرينة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬بما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬رفيع‭ ‬لجهود‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬الحثيثة‭ ‬ومساعيها‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتنشيط‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬يبذل‭ ‬وطنياً‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬الحضاري‭ ‬والإنساني‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الشعوب‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة،‭ ‬متمنية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البرقية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬للشيخة‭ ‬رنا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬داعية‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يكلل‭ ‬جهودها‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

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