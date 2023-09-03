قرينة العاهل تهنئ الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بمنحها >

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة عضو المجلس الأعلى للمرأة؛ بمناسبة منحها «وسام نجمة إيطاليا» من قبل رئيس الجمهورية الإيطالية، وذلك تعبيراً عن تقدير بلاده لإسهامات الشيخة رنا ومساعيها لتطوير علاقات الصداقة وتنويع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين.
وباركت قرينة العاهل المعظم هذا التكريم بما يحمله من تقدير رفيع لجهود د. الشيخة رنا الحثيثة ومساعيها المتواصلة لتنشيط مجالات التعاون الدولي وتوطيد علاقات مملكة البحرين الدبلوماسية، في سياق ما يبذل وطنياً نحو آفاق أرحب من التقارب الحضاري والإنساني مع كافة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، متمنية في ختام البرقية المزيد من النجاح للشيخة رنا في خدمة الوطن الغالي، داعية الله أن يكلل جهودها بدوام التوفيق والسداد.
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