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الحكومة البريطانية تعد بمعالجة سريعة لمشكلة المدارس المهدّدة بالانهيار

9/3/2023 7:08:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وعدت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بإنفاق‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أموال،‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن،‭ ‬لإصلاح‭ ‬عشرات‭ ‬المدارس‭ ‬المهدّدة‭ ‬بالانهيار‭ ‬والتي‭ ‬اضطرّت‭ ‬إلى‭ ‬إغلاقها‭ ‬كلّياً‭ ‬أو‭ ‬جزئياً‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عشية‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭. ‬وتتصاعد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬حين‭ ‬تمّ‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬بالمدارس‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬مباني‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمحاكم‭ ‬المهدّدة‭ ‬بالانهيار‭ ‬لأنّها‭ ‬مبنية‭ ‬بخرسانة‭ ‬من‭ ‬نوعية‭ ‬محدّدة‭ ‬تفقد‭ ‬صلابتها‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬

وتتّهم‭ ‬المعارضة‭ ‬ونقابات‭ ‬المعلّمين‭ ‬الحكومة‭ ‬بالاستهانة‭ ‬بمشكلة‭ ‬معروفة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭. ‬وأمس‭ ‬الأحد،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬جيريمي‭ ‬هانت‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭): ‬‮«‬سنُنفق‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لحلّ‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سنُنفق‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬قدرة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬ارتياد‭ ‬المدرسة‭ ‬بأمان‭. ‬بإمكان‭ ‬الأهالي‭ ‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬أنّنا‭ ‬لن‭ ‬نقْدم‭ ‬على‭ ‬أيّ‭ ‬مخاطرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بسلامة‭ ‬الأطفال‮»‬،‭ ‬مدافعاً‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬إغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬المعنيّة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭. ‬

ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وفي‭ ‬تعميم‭ ‬نشرته‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أمرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬مؤسّسة‭ ‬تعليمية‭ ‬بـ«إخلاء‭ ‬المساحات‭ ‬أو‭ ‬المباني‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬باحتوائها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬المحدّد‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭. ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬يستخدم‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬لتشييد‭ ‬مبان‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬أوروبية‭ ‬عديدة‭ ‬أخرى‭. ‬ومنذ‭ ‬أصدرت‭ ‬الوزارة‭ ‬هذا‭ ‬التعميم،‭ ‬تتعرّض‭ ‬حكومة‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬المحافظة‭ ‬لانتقادات‭. ‬

وتطالب‭ ‬المعارضة‭ ‬الحكومة‭ ‬بنشر‭ ‬قائمة‭ ‬بالمدارس‭ ‬المعنيّة‭ ‬وتنتقد‭ ‬سياسات‭ ‬التقشّف‭ ‬التي‭ ‬يطبّقها‭ ‬المحافظون‭ ‬الموجودون‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬عاماً‭. ‬وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقاً‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬العمّالية‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬لبعض‭ ‬الأطفال‭ ‬سيتأخّر‭ ‬لأنّ‭ ‬مدارسهم‭ ‬تنهار‭ ‬حرفياً‭. ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬غير‭ ‬الفعّالة‭ ‬تجاهلت‭ ‬التحذيرات‮»‬‭. ‬

وأمس‭ ‬الأحد‭ ‬أيضاً‭ ‬قالت‭ ‬ريتشيل‭ ‬دي‭ ‬سوزا،‭ ‬رئيسة‭ ‬هيئة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تعرف‭ ‬ربّما‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬سيحدث‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬لكنّنا‭ ‬نعرف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬والتحذيرات‭ ‬بشأنها‮»‬‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬جيليان‭ ‬كيغان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنّ‭ ‬تأخير‭ ‬بدء‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬للتلامذة‭ ‬المعنيين‭ ‬‮«‬كان‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬أردنا‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬لكنّ‭ ‬أيّ‭ ‬قرار‭ ‬آخر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليُغتفر‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬بحوزتنا‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عن‭ ‬خبراء‭ ‬قولهم‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬ينحصر‭ ‬بالمدارس‭ ‬المشمولة‭ ‬بالتعميم‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬الأخرى،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يعدّ‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭. ‬وردّاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬قال‭ ‬هانت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬التكهّن‭ ‬بالأرقام،‭ ‬لأنّني‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيثير‭ ‬قلق‭ ‬الناس‭ ‬بلا‭ ‬داعٍ‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬ظهرت‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة،‭ ‬فسنواصل‭ ‬التحرّك‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬

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