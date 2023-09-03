وزارة الصناعة والتجارة تدشن نظام ختم التجارة الإلكترونية >

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬نظام‭ ‬ختم‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ (‬إفادة‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬منح‭ ‬ختم‭ ‬لمنصات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بعد‭ ‬استيفائها‭ ‬متطلبات‭ ‬التسجيل‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬ختم‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ (‬إفادة‭) ‬يؤكد‭ ‬للمستخدم‭ ‬أن‭ ‬المتجر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مسجل‭ ‬ونشط‭ ‬ضمن‭ ‬سجلات‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬ومصرح‭ ‬له‭ ‬بممارسة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين،‭ ‬ويعزز‭ ‬دور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ (‬إفادة‭) ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬للإعداد‭ ‬لها‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬متكاملة‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بالتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتشجيع‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬منصات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ (‬المتاجر‭ ‬والأسواق‭ ‬الإلكترونية‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تعاملاتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يمكنها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ختم‭ (‬إفادة‭) ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتطلبات،‭ ‬أبرزها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬نشطاً،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬منصة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مفعلة‭ ‬وقائمة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتوافر‭ ‬بها‭ ‬وسيلة‭ ‬دفع‭ ‬إلكترونية‭ ‬آمنة،‭ ‬وسياسة‭ ‬واضحة‭ ‬لاسترجاع‭ ‬واستبدال‭ ‬المنتج،‭ ‬وسياسة‭ ‬الاستخدام‭ ‬وحماية‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توافر‭ ‬سلة‭ ‬مشتريات‭ ‬مفعلة‭ ‬بالمنصة،‭ ‬وخدمة‭ ‬توصيل‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مؤسسات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الراغبة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬ختم‭ (‬إفادة‭) ‬المجاني‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭.‬