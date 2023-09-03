أكدت‭ ‬سهى‭ ‬صالح‭ ‬حمادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬جاهزية‭ ‬المدارس‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023ـ2024م،‭ ‬وبينت‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬تهيئة‭ ‬المدارس‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬كافة‭ ‬التجهيزات،‭ ‬ومتابعة‭ ‬استلام‭ ‬الكتب،‭ ‬وتشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬إجراءات‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬قسائم‭ ‬التخفيض‭ ‬على‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬على‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬كأحد‭ ‬نتاجات‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مشيدة‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المميزة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬لزيادة‭ ‬الخيارات‭ ‬أمام‭ ‬المستفيدين‭ ‬منها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬مخفضة‭.‬

وتنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بإقامة‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬أشارت‭ ‬الأستاذة‭ ‬سهى‭ ‬حمادة‭ ‬إلى‭ ‬إشراف‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬المدارس‭ ‬لإقامة‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية،‭ ‬حيث‭ ‬شكلت‭ ‬فرقا‭ ‬لاستقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بالمدرسة‭ ‬وخططها‭ ‬التعليمية‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬وكذلك‭ ‬تعريفهم‭ ‬بمرافق‭ ‬المدرسة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬الملفات‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أهم‭ ‬المعلومات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الطالب،‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬دراسي‭ ‬وتقويم‭ ‬دراسي‭ ‬والإرشادات‭ ‬والعامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الإيضاحية‭ ‬التي‭ ‬تعين‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬سيرورة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬واختصاصيي‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭ ‬سيتواجدون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬والوقوف‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬انسيابية‭ ‬عمليات‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفساراتهم،‭ ‬واستثمار‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التربوية‭ ‬لتعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬أبنائنا‭ ‬الطلبة‭.‬

ونوهت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬المدارس‭ ‬بما‭ ‬تبذله‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مستمرة‭ ‬لضمان‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬ناجح‭ ‬ومتميز،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬مخرجات‭ ‬الاجتماع‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬مديري‭ ‬ومديرات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬استعداداً‭ ‬لبدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭.‬

‎ وأوضحت‭ ‬حمادة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شهد‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬لمواليد‭ ‬الأشهر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017م‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬مما‭ ‬تطلب‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬لطلبة‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي،‭ ‬ورفع‭ ‬استعداد‭ ‬المدارس‭ ‬لاستقبال‭ ‬أعداد‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬لهم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وطلبة‭ ‬التحديات‭ ‬الذهنية‭.‬

وبينت‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬المدارس‭ ‬أن‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬قد‭ ‬تابعت‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المدارس‭ ‬اللوجستية‭ ‬والبشرية،‭ ‬وأن‭ ‬مدراء‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭ ‬ورؤساء‭ ‬المدارس‭ ‬يقومون‭ ‬بزيارات‭ ‬تفقدية‭ ‬متعددة،‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المدارس‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزيتها‭ ‬التامة‭ ‬لبدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬دأبت‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬عودة‭ ‬الكوادر‭ ‬المدرسية‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬الطلبة،‭ ‬لعقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وتنسيق‭ ‬مهام‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬ناجح‭ ‬وموفق‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬نشرت‭ ‬تعليقات‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مديري‭ ‬ومديرات‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬اكتمال‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مدارس‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬أكدوا‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬جميع‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية،‭ ‬مع‭ ‬اكتمال‭ ‬التجهيزات‭ ‬اللوجستية‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمدارس،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬مرافق‭ ‬المدارس‭ ‬كالمعامل‭ ‬والمختبرات‭ ‬ودورات‭ ‬المياه‭ ‬للاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التلاميذ‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬الكتب‭ ‬الدراسية‭ ‬والجداول‭ ‬المدرسية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬دراسي،‭ ‬لضمان‭ ‬انتظام‭ ‬عمليات‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعداد‭ ‬قوائم‭ ‬للطلبة‭ ‬بمعايير‭ ‬موحدة‭ ‬تضمن‭ ‬التكافؤ‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الصفوف،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأقسام‭ ‬التعليمية‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬الاختبارات‭ ‬التشخيصية‭ ‬للطلبة‭.‬

ومن‭ ‬الناحية‭ ‬الصحية‭ ‬أوضحوا‭ ‬اكتمال‭ ‬اعداد‭ ‬القوائم‭ ‬الصحية‭ ‬للطلبة‭ ‬والمعلمين‭ ‬والبطاقات‭ ‬الصحية‭ ‬لهم،‭ ‬مع‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬العيادات‭ ‬المدرسية‭ ‬بالاحتياجات‭ ‬اللازمة‭.‬

ودعوا‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التحلي‭ ‬بالمثابرة‭ ‬والعزيمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والتفوق‭ ‬لخدمة‭ ‬المملكة‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تستعد‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬اليوم‭ ‬وغدا‭ ‬ولفترات‭ ‬مفتوحة‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬حتى‭ ‬المساء‭ ‬لاستقبال‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بمناسبة‭ ‬إقامة‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لتقديم‭ ‬شرح‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬واتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تشجع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭.‬

سيتضمن‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬استقبالاً‭ ‬وجولة‭ ‬تعريفية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬محطات‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬والخطط‭ ‬التعليمية‭ ‬والدراسية‭ ‬والأنشطة‭ ‬المدرسية‭ ‬المقررة،‭ ‬واستلام‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬كل‭ ‬طالب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬الشرح‭ ‬اللازم‭ ‬والإجابة‭ ‬الوافية‭ ‬عن‭ ‬الأسئلة‭ ‬والاستفسارات،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬نجاح‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬استقبلت‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬أمس،‭ ‬الذين‭ ‬انتظموا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬