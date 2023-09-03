(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وسط أجواء مبهجة وحفاوة وترحيب عاد منتسبو المدارس من المعلمين والإداريين والفنيين إلى مواقع عملهم، مشددين على أنهم حريصون على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الطلبة والطالبات، مشيدين بجهود وزارة التربية والتعليم لتسخيرها كافة الإمكانيات لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لتلقي العلم والمعرفة.
أكدت سهى صالح حمادة المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2023ـ2024م، وبينت أنه تمت تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة، والتأكد من فاعلية كافة التجهيزات، ومتابعة استلام الكتب، وتشكيل اللجان التي ستتولى تنفيذ كافة إجراءات بدء العام الدراسي، بالإضافة إلى توزيع قسائم التخفيض على المستلزمات المدرسية على أولياء أمور الطلبة كأحد نتاجات التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيدة بهذه الشراكة المميزة بين القطاعين لزيادة الخيارات أمام المستفيدين منها والحصول على أسعار مخفضة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة الأيام التعريفية بالمدارس الحكومية، أشارت الأستاذة سهى حمادة إلى إشراف قطاع التعليم على إجراءات المدارس لإقامة الأيام التعريفية، حيث شكلت فرقا لاستقبال أولياء الأمور وتعريفهم بالمدرسة وخططها التعليمية للعام الدراسي وكذلك تعريفهم بمرافق المدرسة بالإضافة إلى توزيع الملفات التعليمية التي تتضمن أهم المعلومات الأكاديمية التي يحتاجها الطالب، من جدول دراسي وتقويم دراسي والإرشادات والعامة وغيرها من المواد الإيضاحية التي تعين الطالب على التعرف على سيرورة العام الدراسي، مؤكدة أن مسؤولي الوزارة واختصاصيي المناطق التعليمية سيتواجدون في مختلف المدارس للمشاركة في الأيام التعريفية والوقوف عن كثب على انسيابية عمليات استقبال الطلبة وأولياء أمورهم والإجابة عن استفساراتهم، واستثمار هذه الفعاليات التربوية لتعميق الشراكة المجتمعية مع أولياء الأمور لما يخدم مصلحة أبنائنا الطلبة.
ونوهت مدير عام شؤون المدارس بما تبذله الإدارات المدرسية من جهود مستمرة لضمان عام دراسي ناجح ومتميز، وذلك في ضوء مخرجات الاجتماع العام الذي ترأسه وزير التربية والتعليم مع جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية، استعداداً لبدء العام الدراسي.
وأوضحت حمادة أن هذا العام شهد إتاحة المجال لمواليد الأشهر من سبتمبر إلى ديسمبر 2017م للتسجيل في المدارس الحكومية، مما تطلب زيادة الطاقة الاستيعابية في المدارس لطلبة الصف الأول الابتدائي، ورفع استعداد المدارس لاستقبال أعداد إضافية من الطلبة، والتأكد من جودة الخدمات التي ستقدم لهم، بما في ذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة التحديات الذهنية.
وبينت مدير عام شؤون المدارس أن المناطق التعليمية، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الوزارة، قد تابعت تلبية احتياجات المدارس اللوجستية والبشرية، وأن مدراء المناطق التعليمية ورؤساء المدارس يقومون بزيارات تفقدية متعددة، للوقوف على احتياجات المدارس والتأكد من جاهزيتها التامة لبدء العام الدراسي.
وذكرت وزارة التربية والتعليم على حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» أنها دأبت على جعل عودة الكوادر المدرسية قبل عودة الطلبة، لعقد الاجتماعات وتنسيق مهام العمل، بما يساعد على بدء عام دراسي ناجح وموفق بإذن الله.
كما نشرت تعليقات عددا من مديري ومديرات المدارس الحكومية الذين أكدوا اكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلبة والطالبات في مختلف مدارس المملكة، كما أكدوا على جاهزية جميع الصفوف الدراسية، مع اكتمال التجهيزات اللوجستية المختلفة بالمدارس، لافتين إلى حرصهم على التأكد من صلاحية مرافق المدارس كالمعامل والمختبرات ودورات المياه للاستخدام الآمن من قبل التلاميذ.
وأشاروا إلى أنه تم تجهيز الكتب الدراسية والجداول المدرسية التي سيتم توزيعها على الطلبة من أول يوم دراسي، لضمان انتظام عمليات التعليم والتعلم، كما تم اعداد قوائم للطلبة بمعايير موحدة تضمن التكافؤ بين جميع الصفوف، لافتين إلى أن الأقسام التعليمية انتهت من إعداد الاختبارات التشخيصية للطلبة.
ومن الناحية الصحية أوضحوا اكتمال اعداد القوائم الصحية للطلبة والمعلمين والبطاقات الصحية لهم، مع الوقوف على تجهيز العيادات المدرسية بالاحتياجات اللازمة.
ودعوا جميع الطلبة والطالبات إلى الحرص على التحلي بالمثابرة والعزيمة لتحقيق النجاح والتفوق لخدمة المملكة.
في الوقت نفسه تستعد جميع المدارس الحكومية اليوم وغدا ولفترات مفتوحة من الصباح حتى المساء لاستقبال أولياء الأمور بمناسبة إقامة اليوم التعريفي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، حيث تم تشكيل فرق من أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية لتقديم شرح عن العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة في المدارس الحكومية على التفوق والتميز.
سيتضمن اليوم التعريفي استقبالاً وجولة تعريفية للاطلاع على أهم محطات العام الدراسي الجديد، والخطط التعليمية والدراسية والأنشطة المدرسية المقررة، واستلام الملف التعريفي من قبل ولي أمر كل طالب، إلى جانب توفير الشرح اللازم والإجابة الوافية عن الأسئلة والاستفسارات، بالشكل الذي يعزز نجاح بداية العام الدراسي.
على صعيد آخر استقبلت المدارس الخاصة في مختلف أنحاء المملكة الطلبة والطالبات أمس، الذين انتظموا في العام الدراسي الجديد 2023/2024.
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