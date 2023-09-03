تحت رعاية ناصر بن حمد آل خليفة..مشاريع الأمل تطلق أكبر مساحة عمل مشتركة في البحرين
التاريخ
9/3/2023 7:08:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، استضافت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، فعالية افتتاح خاصة لإطلاق أكبر مساحة عمل مشتركة في مملكة البحرين HQ بالشراكة مع عقارات السيف.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال الفعالية بالشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى إطلاق مبادرات هادفة تسهم في تعزيز ابتكارات الشباب وتشجيعهم على تفعيل مواهبهم للشروع في رحلاتهم الريادية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك HQ .
وأعرب أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس صندوق الأمل، عن تقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على توجيهاته ودعمه اللامتناهي الذي أدى إلى هذا الإنجاز المهم، وصرح: «تسعى الأمل جاهدة من خلال قيادة سموه وإشرافه لخلق مبادرات جديدة، مثل HQ ، التي تستهدف دعم الشباب البحريني لتحقيق طموحاتهم وتمكينهم ليصبحوا المبتكرين والقادة الذين يمكنهم أن يكونوا».
ويأتي افتتاح HQ كجزء من جهود مشاريع الأمل لتيسير الفرص لرواد الأعمال من ذوي الجدارة، حيث تمثل المساحة البنية التحتية الفعلية التي تجمع رواد الأعمال ومختلف أحجام الشركات من مختلف القطاعات ومن العديد من الدول في مكان واحد، مما يمكنهم من تبادل المعارف واستكشاف أوجه التعاون وتشجيع التدفق عبر الحدود للمواهب العالية الجودة.
لكونها أكبر مساحة عمل مشتركة في مملكة البحرين، تضم HQ مساحة إجمالية تبلغ 1085 متراً مربعاً، مع مجموعة واسعة من حلول العمل التي تلبي المتطلبات المختلفة، بما في ذلك مرافق مثل غرف الاجتماعات ومساحة الفعاليات التي تبلغ مساحتها الإجمالية 200 متر مربع.
كما أسدلت مشاريع الأمل الستار من خلال الفعالية عن أُخرى الشركات التابعة لها « Ink - Corporate »، وهي حل خدمات مشتركة تقدم خدمات تجارية متخصصة ومتنوعة تتراوح من المحاسبة وإدارة الحسابات إلى التسويق والتواصل وحتى الخدمات القانونية، ويأتي إعلان Ink - Corporate كجزء من التزام الأمل الراسخ بتزويد رواد الأعمال بالأدوات والموارد اللازمة للبدء في مشاريعهم وتوسيع نطاقها، مما يمنح مستأجري HQ ميزة الاستفادة من كل من المساحة ومجموعة شاملة من الأدوات للارتقاء بمشاريعهم.
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