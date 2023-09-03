وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬بالشراكات‭ ‬الفعالة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬هادفة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ابتكارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬مواهبهم‭ ‬للشروع‭ ‬في‭ ‬رحلاتهم‭ ‬الريادية،‭ ‬ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ HQ ‭.‬

وأعرب‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيس‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬ودعمه‭ ‬اللامتناهي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم،‭ ‬وصرح‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬الأمل‭ ‬جاهدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭ ‬وإشرافه‭ ‬لخلق‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة،‭ ‬مثل‭ ‬ HQ ،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬المبتكرين‭ ‬والقادة‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬ HQ ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬لتيسير‭ ‬الفرص‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الجدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬المساحة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ومختلف‭ ‬أحجام‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ومن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعارف‭ ‬واستكشاف‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬وتشجيع‭ ‬التدفق‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬للمواهب‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭.‬

لكونها‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تضم‭ ‬ HQ ‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬1085‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرافق‭ ‬مثل‭ ‬غرف‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ومساحة‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

كما‭ ‬أسدلت‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬الستار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬عن‭ ‬أُخرى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬‮«‬ Ink ‭-‬ Corporate ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬حل‭ ‬خدمات‭ ‬مشتركة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تجارية‭ ‬متخصصة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬المحاسبة‭ ‬وإدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬إلى‭ ‬التسويق‭ ‬والتواصل‭ ‬وحتى‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية،‭ ‬ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬ Ink ‭-‬ Corporate ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأمل‭ ‬الراسخ‭ ‬بتزويد‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بالأدوات‭ ‬والموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاقها،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬مستأجري‭ ‬ HQ ‭ ‬ميزة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬ومجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمشاريعهم‭.‬