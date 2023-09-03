Monday, 04 September 2023 09:30 GMT

تحت رعاية ناصر بن حمد آل خليفة..مشاريع الأمل تطلق أكبر مساحة عمل مشتركة في البحرين

9/3/2023 7:08:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬استضافت‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬فعالية‭ ‬افتتاح‭ ‬خاصة‭ ‬لإطلاق‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ HQ ‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬بالشراكات‭ ‬الفعالة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬هادفة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ابتكارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬مواهبهم‭ ‬للشروع‭ ‬في‭ ‬رحلاتهم‭ ‬الريادية،‭ ‬ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬ HQ ‭.‬

وأعرب‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيس‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬ودعمه‭ ‬اللامتناهي‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المهم،‭ ‬وصرح‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬الأمل‭ ‬جاهدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادة‭ ‬سموه‭ ‬وإشرافه‭ ‬لخلق‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة،‭ ‬مثل‭ ‬ HQ ،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬ليصبحوا‭ ‬المبتكرين‭ ‬والقادة‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬ HQ ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬لتيسير‭ ‬الفرص‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الجدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬المساحة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ومختلف‭ ‬أحجام‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ومن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬مما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعارف‭ ‬واستكشاف‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬وتشجيع‭ ‬التدفق‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬للمواهب‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭.‬

لكونها‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تضم‭ ‬ HQ ‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬1085‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً،‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مرافق‭ ‬مثل‭ ‬غرف‭ ‬الاجتماعات‭ ‬ومساحة‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

كما‭ ‬أسدلت‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬الستار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬عن‭ ‬أُخرى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬‮«‬ Ink ‭-‬ Corporate ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬حل‭ ‬خدمات‭ ‬مشتركة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تجارية‭ ‬متخصصة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬المحاسبة‭ ‬وإدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬إلى‭ ‬التسويق‭ ‬والتواصل‭ ‬وحتى‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية،‭ ‬ويأتي‭ ‬إعلان‭ ‬ Ink ‭-‬ Corporate ‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الأمل‭ ‬الراسخ‭ ‬بتزويد‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬بالأدوات‭ ‬والموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاقها،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬مستأجري‭ ‬ HQ ‭ ‬ميزة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬ومجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمشاريعهم‭.‬

MENAFN03092023000055011008ID1107001416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث