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فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

9/3/2023 7:08:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬حمد‭ ‬يعقوب‭ ‬المحميد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للرؤى‭ ‬الطموحة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الواعدة‭ ‬إيماناً‭ ‬بدورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

وأشار‭ ‬المحميد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يسعى‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭ ‬قيادية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭ ‬عبر‭ ‬انتدابهم‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬كامل،‭ ‬وانخراطهم‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتطويرها‭ ‬وإكسابهم‭ ‬المعارف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬للبرامج‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لقاءاتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬مع‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬المحميد‭ ‬بمخرجات‭ ‬برنامج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الدفعات‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬وكفاءتهم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ما‭ ‬اكتسبوه‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬وعلوم‭ ‬وتوظيفها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬التاسعة‭ ‬ممن‭ ‬سيتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬أو‭ ‬شعبة‭ ‬تقديم‭ ‬طلباتهم‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالبرنامج‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ www ‭.‬ pmo ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭. ‬

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