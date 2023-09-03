فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية
التاريخ
9/3/2023 7:08:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداءً من أمس الأحد 3 سبتمبر الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.
وبهذه المناسبة أكد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يأتي تجسيداً للرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه الدائم على الاستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة إيماناً بدورهم الفاعل في رفد مسارات التنمية وإسهاماتهم في تطوير العمل الحكومي.
وأشار المحميد إلى أن البرنامج يسعى منذ إطلاقه إلى إعداد كوادر وطنية قيادية ذات كفاءة ومهنية عالية عبر انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء مدة عام كامل، وانخراطهم بالعمل في برنامج تدريبي مكثف لصقل مهاراتهم وتطويرها وإكسابهم المعارف، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على آلية صنع القرار ووضع الخطط للبرامج الحكومية، من خلال لقاءاتهم المباشرة وتفاعلهم مع صانعي القرار في الحكومة.
كما أشاد المحميد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ومنتسبي الدفعات السابقة من الكوادر الوطنية المتميزة وكفاءتهم في تطبيق ما اكتسبوه من مهارات وعلوم وتوظيفها في مواقع عملهم بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، متمنياً لمنتسبي الدفعة التاسعة ممن سيتم اختيارهم كل التوفيق والنجاح.
ويمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء www . pmo . gov . bh .
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