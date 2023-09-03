الرياض – أصداف نيوز:

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، توقيع اتفاقية مع شركة طيبة لتشغيل المطارات، لإطلاق مركز عمليات جديد لطيران ناس في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ما يجعله الناقل الجوي الوحيد الذي يمتلك أربعة مراكز عمليات في أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع خطط طيران ناس للتوسع والنمو وبالتوازي مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط العالم بالمملكة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا و ومدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام، وبحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس الأستاذ عايض الجعيد ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل المطارات الدكتور ابراهيم الراجحي.

وأشار المهنا إلى أن مركز العمليات الجديد سيوفر فرصاً وظيفية لأبناء وبنات الوطن في عدة مسارات تشمل الطواقم الأرضية وطواقم الضيافة الجوية والطيارين بالاضافة الى وظائف اخرى في القطاعات المساندة.

وكشف المهنا أن من المتوقع بدء تشغيل الوجهات والمسارات الداخلية والدولية التي سيتم ربطها بمطار المدينة المنورة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2023 وذلك بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من الطائرات التي ستعزز أسطول طيران ناس.

ومن جانبه، أشاد المهندس سفيان عبدالسلام، مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات، بتوقيع الاتفاقية والتي تأتي متواكبة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران و تأكيداً للشراكة المتميزة بين شركة طيبة لتشغيل المطارات وطيران ناس ومتماشية مع أهداف شركة طيبة للمساهمة في تعزيز قدرات الناقلات الوطنية لإستقطاب أعداد اضافية من ضيوف الرحمن والزوار ، وزيادة خيارات الوجهات الدولية والداخلية من وإلى مطار المدينة .