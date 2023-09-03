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وجدت كارولين فويمان مديرة مؤسسة إيروندال، التي تعمل على تعزيز دور وسائل الإعلام العمومية في مناطق النزاعات، نفسَها موضع تغطية إخبارية خلال رحلة قامت بها مؤخرا إلى النيجر. حيث تولّى الجيش يوم 26 يوليو، أيّامًا على وصول فويمان للبلاد، زمامَ الأمور إثر قيامه بانقلاب مفاجئ واتخاذه قرار بغلق الحدود، ممّا اضطرّ مديرة المؤسسة السويسرية إلى الاستعانة بالجيش الفرنسي للقيام بإجلائها.

وينتاب كارولين فويمان قلقٌ شديدٌ على سلامة موظّفي "أستوديو كالانغو" ( Studio Kalangou)، الذي تديره مؤسسة إيروندال التي يوجد مقرّها في لوزان السويسرية، حيث يوظّف المكتب الإخباري 100 صحفي محلّي يقومون بعملهم بخمس لغات مختلفة انطلاقًا من النيجر.

SWI swissinfo.ch: كنتِ في نيامي عندما وقع الانقلاب في النيجر . هل حصلت على أي إشارات من طاقمكِ حول ما كان على وشك الحدوث؟

لم نر أي علامات أو إشارات في هذا الاتجاه على الإطلاق. سافرت إلى النيجر مع زملائي من جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو. واخترنا النيجر لأننا كنا نظن أنها الأكثر أمانًا من جملة هذه البلدان. وصلنا إلى هناك يوم 24 يوليو، وقد تلقيت الإحاطة الأمنية الأخيرة مع زملائي من الصحفيين المحليين في اليوم السابق. كان كل شيء يسير كالمعتاد في تلك المرحلة.

ما هو المزاج السائد حاليا بين صفوف موظفيكم المحليين في ميامي والنيجر بشكل عام؟

السكّان قلقون بشأن الوضع. وتخامر أذهانَهم عواملُ كثيرة: يشعر الناس أن هذا التغيير المفاجئ يضيف مشكلة جديدة إلى مشاكل النيجر الكثيرة أصلاً. ما وجدته مثيرا للاهتمام أثناء التحدّث إلى الناس في نيامي، وكذلك خارج العاصمة هو أن همّهم الرئيسي ليس الانقلاب العسكري. ما يثير قلقهم في المقام الأوّل هو معدلات الأمطار، التي تنزل في العادة في شهري يوليو وأغسطس، ولم تكن هذا العام بالقدر الكافي. لذلك هم قلقون بشأن الأمن الغذائي في البلاد في الأشهر المقبلة: لن تنمو الزراعة الغذائية بشكل جيد لندرة الأمطار. وكما تعلمين، توجد في النيجر ظاهرة الرعاة الرحل الذين ينتقلون من مكان إلى آخر برفقة جمالهم وأغنامهم بحثا عن المراعي الخصبة. الآن لا يمكنهم العثور على أماكن يتوفّر فيها الماء والعشب لماشيتهم.

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تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

علاوة على ذلك، هم يعلمون أن تغييرات كبيرة في الأفق: فقد تم تعليق المساعدات الدولية المباشرة، وقد يتدخّل تجمّع سياسي في غرب أفريقيا (إيكواس) عسكريا لإعادة الرئيس المنقلب عليه إلى السلطة. لذلك الناس قلقون. ويهتم صحفيونا بهذه القضايا، وهم على دراية بالحقائق الميدانية. وما أشرتُ إليه هو صدى التعليقات التي تصلهم من عموم السكان.

هل الصحفيون المحليون قادرون على القيام بعملهم كما كان الوضع من قبل؟

حاليا، لا يواجه صحفيونا المحليون أي تهديدات. وهم قادرون على السفر عبر ربوع البلاد. وينتج أستوديو كالانغو نشرية إخبارية وبرنامجًا حواريًّا يوميًّا. وفي الآونة الأخيرة، أصبح من الصعب الحصول على وجهات نظر متعارضة خاصة فيما يتعلّق بالموقف من الإنقلاب العسكري. نلاحظ الكثير من الرقابة الذاتية.

هل أنتِ قلقةٌ بشأن مستقبل عملكم في النيجر؟

بالطبع. ما يشغلنا في المقام الأوّل هو سلامة وأمن الفريق العامل. حتى اليوم لم يصدر أي شيء عن السّلطة الجديدة من شأنه تقييد حرية التعبير، لكننا نعرف كيف تطوّر الوضع في مالي وبوركينا فاسو (بعد حصول انقلابيْن مماثلين).

هل سيتمكّن الصحفيون من الاستمرار في انتاج نشرة الاخبار اليومية وفي إذاعة البرنامج الحواري اليومي. نحن لسنا واثقين من ذلك.

من دواعي القلق لدينا أيضا هو أن المشروع الذي ننفّذه مموّلٌ من المجتمع الدولي. إذا قام الاتحاد الأوروبي وسويسرا بعزلِ النيجر، فلن نتمكّن حينها من تمويل أستديو كالانغو.

أصبحت النيجر رابعَ دولة في غرب أفريقيا منذ عام 2020 تشهد انقلابا عسكريا بعد بوركينا فاسو ومالي وغينيا (لحقت بها مؤخرا الغابون). هل مازلتم قادرين على العمل في هذه المنطقة؟

مازلنا نعمل كالمعتاد في مالي وبوركينا فاسو. وفريقنا هناك محليٌّ بالكامل. إنّهم صحفيون محليّون، يعملون بلغاتهم المحلية، ويغطون القضايا التي تشغل السكان المحليين. هذا عنصر إيجابي، لأن وسائل الإعلام المحلية ليست عرضة للتضييق مثل وسائل الإعلام الدولية. ومع ذلك من الصّعب إنتاج تغطية إعلامية متوازنة، لأن هناك وجهات نظر لم يعد الوضع يسمح ببثها بعد الآن. لأنك ستعرّض الأفراد للخطر، وستقدّم للحكومات على عين المكان مبررات لإيقاف العمل الذي تقوم به.

هل يمكن أن تعدّدي لنا بعض التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام في النيجر؟

هناك قدر هائل من المعلومات المضللة التي يتم تداولها، ويعتمد الكثير من الأشخاص على هذه المعلومات التي يحصلون عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك واتساب، وفيسبوك، وتيك توك. ثم إن التربية على وسائل الإعلام ووسائل الإعلام الرقمية ماتزال ضعيفة جدا في النيجر . ويقوم أستوديو كالانغو بدور فعّال في كشف الأخبار المضلِّلة. وقد شاهدنا صورًا ومقاطع فيديو، على سبيل المثال، تم تصويرها في مالي أو في بوركينا فاسو، ويَدّعِي المروّجون لها أنّها صُوّرت في النيجر. أصبح توفيرُ معلومات موثوقة اليوم أكثرَ أهمية من أي وقت مضى. وسنحتاج إلى ضِعْفِ عدد الصحفيين الذين يعملون معنا للتعامل مع المعلومات المضلّلة المتفشّية على منصات التواصل الاجتماعي. لقد فوجئت بهذا الأمر كثيرا، لأنني لم أكن أتوقّع ذلك. وأسوءُ تلك المنصّات هو واتساب. حيث أُضيف اسمي لبعض المجموعات المحلية، وما وقفت عليه بنفسي يُعدّ كارثيا. يُستخدم هذا التطبيق على نطاق واسع، حيث لا يتعيّن على المستخدمين أن يكونوا قادرين على القراءة، إذ بإمكانهم الاكتفاء بسماع الرسائل الصوتية. لقد رأينا هذا خلال جائحة كوفيد-19 ولكنّه اليوم أكثر انتشارًا.

كيف تمكنتِ من مغادرة النيجر؟

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كان من المفترض أن أعود إلى لوزان يوم 29 يوليو، لكن الحدود كانت مغلقة، ولم نتمكّن من حجز تذاكر العودة. وفي الأوّل من شهر أغسطس، تلقيت مكالمة من مكتب التعاون الإنمائي السويسري مفادُها أن الجيش الفرنسي كان بصدد تنظيم رحلة جوية لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا على أساس طوعي. كان عليّ أن أكون في المطار الساعة الثانية بعد الظهر. وتكفّل الجيش الفرنسي بكل الاجراءات التي تتطلبها العملية في المطار. حيث أقلعت الطائرة العسكرية المزدحمة بالرّكاب على الساعة الثامنة مساءً. وصلنا إلى باريس في منتصف الليْل وعدت إلى لوزان في اليوم الموالي.

هي منظمة سويسرية غير حكومية خاصة بالإعلاميين وبالعاملين في مجال العمل الإنساني. ومنذ 1995، تقوم المؤسسة على إنشاء وسائل إعلام أو تقدم الدعم والعون لمؤسسات موجودة في الأصل، وتحرص على أن تكون هيئات إعلامية مستقلة في خدمة جميع الفئات بدون استثناء، خاصة في المناطق التي تشهد حروبًا، أو في المناطق الخارجة لتوّها من أوضاع عدم الإستقرار.

تقوم مؤسسة إيروندال على تطوير وسائل إعلام شعبية ، وتحرص على أن تنال هذه الأخيرة ثقة المواطنين في البلدان التي تنشط فيها. كما أنها تُولي عناية كبيرة لعامليْ المصداقية والثقة عبر خلق صحافة تتميّز بالحرفية والدقة .

يشرف على المؤسسات الإعلامية التي تنشئُها إيروندال أشخاص محليّون، وتكون كل البرامج ما أمكن باللغة الوطنية لذلك البلد.

وتحرص المؤسسة على ضرورة أن تتميّز الهيئات الإعلامية التي تستفيد من دعمها بالإستدامة ، وأن تعمل على أداء دورها الإعلامي والاجتماعي على أكمل وجه.

(المصدر: الموقع الإلكتروني لمؤسسة إيرونديلرابط خارجي )

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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