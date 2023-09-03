سحل فتاة أكثر من 500 متر بطريقة مروعة في الأردن (فيديو)

كشفت مديرية الأمن العام في الأردن تفاصيل فيديو مؤلم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لسحل فتاة وجرها لأكثر من 500 متر، أثناء سرقة مركبتها.

وأكدت أن مرتكب السرقة حاول سرقة منزل وعند فشله بذلك وهروبه شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها فسرق مركبتها وألحق بها الأذى بعد جرّها بالمركبة ، مشيرة إلى أن البحث الجنائي حدد هوية المجرم بزمن قياسي وألقى القبض عليه بمداهمة مكان اختبائه وضبط المركبة المسروقة بحوزته.

وأوضحت المديرية في حسابها الرسمي على فيسبوك أن قوة أمنيّة من البحث الجنائي الأردني ألقت

القبض على سارق، تسبب بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي، في العاصمة الأردنية عمّان.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، تفاصيل الفيديو المتداول، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة لمركبة أثناء قيام سائقتها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع أول أمس في عمّان.

وبيّن الناطق الإعلامي أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

وتابع أنّه عند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام، فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها، وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة، واصل مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح وسحجات وأُسعفت للمستشفى ومازالت قيد العلاج، فيما لاذ السارق بالفرار بعد ذلك.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه منذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها شكل فريق تحقيق خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة القضية، وتمكن الفريق خلال زمن قياسي من تحديد هوية السارق الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار، وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة، وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء.