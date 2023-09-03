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وفاة و3 إصابات إثر حادث سير في عمان

9/3/2023 3:10:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توفي شخص، وأصيب 3 آخرين، إثر حادث سير وقع اليوم، في منطقة أُحد بالعاصمة عمّان.


وقال مصدر أمني ، إنه تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى البشير الحكومي.
وأضاف المصدر أنه وصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.


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