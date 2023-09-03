وفاة و3 إصابات إثر حادث سير في عمان

وفاة و3 إصابات إثر حادث سير في عمان
التاريخ
9/3/2023 3:10:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - توفي شخص، وأصيب 3 آخرين، إثر حادث سير وقع اليوم، في منطقة أُحد بالعاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني ، إنه تم إخلاء الوفاة وإسعاف المصابين بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى البشير الحكومي.
وأضاف المصدر أنه وصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.
MENAFN03092023000208011052ID1107001367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.