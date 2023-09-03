

وقال المحافظ العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الاستهتار بأرواح وحياة المواطنين بممارسات طائشة ومتهورة لم يعد مقبولا وبتنا نفقد أرواحا بريئة نتيجة سلوكيات بعيدة عن الالتزام بقواعد وقوانين السير ،لافتا إلى أن آثار تلك الممارسات تزهق الأرواح وتؤثر على السلم المجتمعي، كما حدث مؤخرا على الطريق العام في بلدة حوفا بلواء الوسطية والتي ذهب ضحيتها 6 أشخاص وإصابة آخرين.



ودعا العتوم إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تلك الممارسات الاستعراضية سواء بالسرعة الزائدة أو "التفحيط" أو السير على شكل مواكب وإخراج الأجسام من السيارات بصورة خاطئة وخطرة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات والسلوكيات الطائشة محط متابعة ورقابة مشددة من الأجهزة المعنية، مؤكدا أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات إدارية بحق عدد ممن ثبت قيامهم بمثل هذه الأفعال.

من جهته، قال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام إن الدور الرئيس يقع على عاتق المجتمع أفرادا وأسرا بالتوعية ورفض مثل هذه الممارسات المتهورة والإبلاغ عنها وإسناد جهود الأجهزة الأمنية والمعنية بتفعيل دور الموطن كرجل أمن مجتمعي.



ونوه العزام إلى أن هذه التجاوزات أزهقت أرواح 9 مواطنين بأقل من عام واحد داخل لواء الوسطية نتيجة التجاوزات على القوانين بالقيادة غير الملتزمة من السائقين والسرعة غير المبررة، بالإضافة إلى ضرورة الوعي بأهمية محاربة مظاهر إطلاق العيارات النارية بالأفراح والاحتفالات ومواكب السيارات وخروج الأجسام منها بشكل خطير.