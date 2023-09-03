

وفاز بحقل الشعر الموزون بالمرتبة الأولى: هدى محمد علي مخاترة، وعنوان القصيدة: "رف الفؤاد"، وبالمرتبة الثانية: مالك أيمن أحمد العمري، وعنوان القصيدة: "عروس الشمال"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: محمد تركي فرحان العجارمة، عن قصيدة "جغرافيا الأخضر"، ومحمد نور هشام الغرايبة، عن قصيدة "آخر ما تمنى السندباد".



أما حقل القصة القصيرة ففاز بالمرتبة الأولى مناصفة: محمد قاسم ضيف الله العودات، وعنوان القصة: "تأبين"، وهبة خالد يوسف الطوالبة، وعنوان القصة: "فرح"، وبالمرتبة الثانية مناصفة: فداء إسماعيل حسن العايدي، وعنوان القصة "رشا اللداوي"، ومنى جميل محمود طوالبة، وعنوان القصة: "ملامح"، وبالمرتبة الثالثة مناصفة: ريان هادي فخري خزاعلة، وعنوان القصة: "عن الحب والحرب"، وبراء محمود عبد القادر، وعنوان القصة: "وداع".



يشار إلى أن موعد الحفل الختامي وتسليم الجوائز سيحدد من قبل اللجنة التنظيمية لاحقا.