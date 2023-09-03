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هل سيتم تشديد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية ؟

9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيّن رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، أنّ إمكانية تعديل قانون الجرائم الإلكترونية تنحصر في حالات قليلة.
وأضاف الذنيبات في تصريحات تلفزيونية، أن العقوبات في القانون قد تُشدد أكثر إذا تبين التماس آثار سلبية للتطبيق، أو تبين عدم جدوى التعديلات التي أجريت.
وأشار إلى أنّ تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية لن يؤثر على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، ولا أساس لذلك من الصحة.
ومن المقرر العمل رسميا بالقانون في 12 من ايلول الحالي، وذلك بعد مضي 30 يوما على النشر في الجريدة الرسمية.

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