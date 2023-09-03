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شباب الزرقاء تنظم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الرصيفة

9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نظمت مديرية شباب محافظة الزرقاء انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الرصيفة في قاعة بلدية الرصيفة، بمشاركة 205 من أعضاء الهيئة العامة للنادي من أصل 260 عضواً مسددين لاشتراكاتهم ويحق لهم الاقتراع.


وقال مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء، عمر العزام، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الانتخابات تأتي تتويجاً لعمل الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي التي قامت بفتح باب الانتساب لعضوية الهيئة العامة، وتحويل الأعضاء المؤازرين ممن انطبقت عليهم الشروط إلى أعضاء عاملين، وإعلان موعد الانتخابات وإجراءاتها وتحديد فترة الترشح، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي أسهمت في تصحيح مسار النادي.


وأشار العزام إلى أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية تنافسية، وبعد إجراء عملية الفرز جاءت النتائج على النحو التالي: رئيس الهيئة الإدارية: عدنان رشدي عبدالقادر الحطاب وحصل على 190 صوتاً، وفوز الأعضاء: سامي عواد سالم الخلايلة 177 صوتاً، أنس عماد أحمد الدميسي 176 صوتاً، نديم محمود حسين القيسي 175 صوتاً، هاني عواد حمدان الدعجة 175 صوتاً، صلاح محمود سليم عبد المهدي 174 صوتاً، عاطف صبحي أحمد حسين 173 صوتاً، ضياء الدين توفيق عرابي حمدان 172 صوتاً، ومحمد خليل صالح مصطفى 171 صوتاً.

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