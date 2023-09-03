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هجوم روسي بمسيّرات على مواقع صناعية أوكرانية قرب رومانيا

9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنّت روسيا هجوماً بطائرات مسيّرة، ليل السبت - الأحد، استهدف مواقع صناعية على نهر الدانوب في جنوب غربي أوكرانيا قرب الحدود مع رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، التي دانت اعتداء <<غير مبرّر="">>.
وتشهد منطقة البحر الأسود، حيث موانئ ومنشآت أساسية للتجارة والتصدير، توتراً متزايداً منذ انتهاء العمل في يوليو (تموز) باتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة.

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