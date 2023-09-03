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لاعب ليفربول الجديد يحسم الجدل حول خروج محمد صلاح من النادي

9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف لاعب ليفربول الجديد دومينيك سوبوسلاي معلومة في وقت حرج عن النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول.


وقال دومينيك سوبوسلاي إنه تحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.
وقال سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع.
وأضاف :"كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جدا ونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".
وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.


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