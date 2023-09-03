لاعب ليفربول الجديد يحسم الجدل حول خروج محمد صلاح من النادي
التاريخ
9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - كشف لاعب ليفربول الجديد دومينيك سوبوسلاي معلومة في وقت حرج عن النجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول.
وقال دومينيك سوبوسلاي إنه تحدث مع محمد صلاح، مؤكدا أن صلاح أخبره برغبته البقاء في ليفربول.
وقال سوبوسلاي: "أنت تعرف في كرة القدم يتحدث الجميع.
وأضاف :"كنا نتحدث إلى بعضنا بعضا بكل تأكيد لكنه كان يريد البقاء، وكان يريد الوجود معنا. نحن سعداء جدا ونحن نحتاج إلى لاعبين مثله في التشكيلة".
وحقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
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