أعراض ارتفاع الضغط والسكري- 5 علامات تظهر على الوجه



يتسبب ارتفاع ضغط الدم في اضطراب التروية الدموية الواصلة إلى الرأس، مما يؤدي إلى التعرض لمشكلة، قد تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية، وهي تنميل الوجه.

وبخلاف الأسباب الشائعة لاحمرار الوجه، مثل الانفعال والتعرض لحرارة مرتفعة، قد يكون مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، مثل الصداع وألم الصدر وضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.

تأثير السكري على الوجه



- إذا كان جلد الوجه يفتقد إلى الترطيب اللازم وتظهر عليه علامات الجفاف، فهذا مؤشر على الإصابة بداء السكري، لأنه يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم، نتيجة لكثرة التبول.

- يجب زيارة الطبيب فور ظهور بقع متقشرة حول العين، لأنها قد تنذر بخطر الإصابة بداء السكري.

- إذا كانت تحتاج جروح الوجه مزيدًا من الوقت لكي تلتئم، فهذا يعني أنك مصاب بالسكري، لأن ارتفاع سكر الدم يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى موضع الإصابة، مما يؤدي إلى تطورها لتقرحات جلدية.