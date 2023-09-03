

وأضافت القطاونة، أنه يوجد معايير لتوزيع الطلبة الذين اختاروا المسار المهني، مشيرة الى وجود 6 تخصصات أمام الطالب في الصف التاسع، منها التجميل والفندقة.

ولفتت، إلى أنه في نهاية الصف التاسع سيتم توزيع نماذج على الطلبة، وبعدها في الصف العاشر سيدرس الطلبة مباحث مشتركة وهي ( اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الوطنية، التربية الإسلامية، إنجليزي وظيفي، مهارات رقمية، الرياضة ) .

وشددت القطاونة على أن التعليم التقني سيكون مدعوماً بواجبات عملية ومشاريع، وبعد نجاح الطالب في العاشر يكون قد انهى 480 ساعة من التعليم التقني والمهني.