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لأولياء أمور الطلبة .. التربية توضح الآلية الجديدة لتوزيع مسارات الطالب من الصف التاسع

9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم المهني فاطمة القطاونة، إنه سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع الى مسارين ( أكاديمي ومهني) ويعتمد ذلك على رغبة الطالب بالدرجة الأولى.


وأضافت القطاونة، أنه يوجد معايير لتوزيع الطلبة الذين اختاروا المسار المهني، مشيرة الى وجود 6 تخصصات أمام الطالب في الصف التاسع، منها التجميل والفندقة.
ولفتت، إلى أنه في نهاية الصف التاسع سيتم توزيع نماذج على الطلبة، وبعدها في الصف العاشر سيدرس الطلبة مباحث مشتركة وهي ( اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الوطنية، التربية الإسلامية، إنجليزي وظيفي، مهارات رقمية، الرياضة ) .
وشددت القطاونة على أن التعليم التقني سيكون مدعوماً بواجبات عملية ومشاريع، وبعد نجاح الطالب في العاشر يكون قد انهى 480 ساعة من التعليم التقني والمهني.

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