لأولياء أمور الطلبة .. التربية توضح الآلية الجديدة لتوزيع مسارات الطالب من الصف التاسع
التاريخ
9/3/2023 3:10:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قالت مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم المهني فاطمة القطاونة، إنه سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع الى مسارين ( أكاديمي ومهني) ويعتمد ذلك على رغبة الطالب بالدرجة الأولى.
وأضافت القطاونة، أنه يوجد معايير لتوزيع الطلبة الذين اختاروا المسار المهني، مشيرة الى وجود 6 تخصصات أمام الطالب في الصف التاسع، منها التجميل والفندقة.
ولفتت، إلى أنه في نهاية الصف التاسع سيتم توزيع نماذج على الطلبة، وبعدها في الصف العاشر سيدرس الطلبة مباحث مشتركة وهي ( اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الوطنية، التربية الإسلامية، إنجليزي وظيفي، مهارات رقمية، الرياضة ) .
وشددت القطاونة على أن التعليم التقني سيكون مدعوماً بواجبات عملية ومشاريع، وبعد نجاح الطالب في العاشر يكون قد انهى 480 ساعة من التعليم التقني والمهني.
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