Monday, 04 September 2023 09:28 GMT

عجلون: اختتام مشروع تطبيق منظار حول سيادة القانون

9/3/2023 3:10:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اختتمت، اليوم الأحد، بالقاعة الهاشمية بمحافظة عجلون فعاليات مشروع زمالة اد اوبراين لمشروع تطبيق "منظار"، الذي تنظمه مؤسسة "ستريت لو"، بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي، بالشراكة مع بلدية عجلون الكبرى ومجلس المحافظة.


وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، "إننا ندعم مهارات الشباب وطرق صقلها لديهم ومن بينها هذه الزمالة، من خلال التعاون وبناء شراكة حقيقية وتقديم الدعم لإنجاحها".


وأشار إلى أن البلدية قدمت اقتراحا لتوسعة المشروع/ التطبيق، وعدم اقتصاره فقط على الشكاوى باعتبار أن الحاكمية الرشيدة هي العماد الأساسي، بالإضافة إلى اطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة والهيكل التنظيمي والأعمال الخدمية كافة في إطار العمل التنموي المستدام.

MENAFN03092023000208011052ID1107001357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث