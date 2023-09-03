عجلون: اختتام مشروع تطبيق منظار حول سيادة القانون



وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، "إننا ندعم مهارات الشباب وطرق صقلها لديهم ومن بينها هذه الزمالة، من خلال التعاون وبناء شراكة حقيقية وتقديم الدعم لإنجاحها".



وأشار إلى أن البلدية قدمت اقتراحا لتوسعة المشروع/ التطبيق، وعدم اقتصاره فقط على الشكاوى باعتبار أن الحاكمية الرشيدة هي العماد الأساسي، بالإضافة إلى اطلاع المواطنين على الخدمات المقدمة والهيكل التنظيمي والأعمال الخدمية كافة في إطار العمل التنموي المستدام.