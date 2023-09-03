زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شمال غرب مدينة أدجيكابول.

ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات أو أضرار في مكان الزلزال.

وفي يوليو الماضي، ضرب زلزال قوي العاصمة الأذربيجانية باكو.