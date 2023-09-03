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وزارة الدفاع الجزائرية توضح ملابسات مقتل مغربيين في البحر

9/3/2023 3:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، بيانا حول حادث مقتل مغربيين اثنين في داخل المياه الإقليمية الجزائرية.
وعزت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل المغربيين في البحر برصاص قواتها إلى رفضهما الامتثال لأمر التوقف.
وجاء في بيان: "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".
وأضافت: "وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية التي تشهد نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى مقتل اثنين وفرار آخرين.

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