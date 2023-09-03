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مساعفة: تعويض الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية لمدة 3 سنوات

9/3/2023 3:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعفة إنّ الفاقد التعليمي يعني القصور في نتاجات الأهداف التي ينبغي تحقيقها في المبحث الدراسي.
وبين المساعفة، أن الوزارة أعدت خطة لمعالجة الفاقد التعليمي على مدار 3 سنوات وذلك من خلال زيادة أيام العام الدراسي.
واضاف أنّ تعويض الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية سيستمر على مدار العام الدراسي كاملاً، حيث ستخصص العشر دقائق الاولى من كل حصة للتعويض، للصفوف من الرابع إلى التاسع.

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