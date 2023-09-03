مساعفة: تعويض الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية لمدة 3 سنوات
التاريخ
9/3/2023 3:10:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعفة إنّ الفاقد التعليمي يعني القصور في نتاجات الأهداف التي ينبغي تحقيقها في المبحث الدراسي.
وبين المساعفة، أن الوزارة أعدت خطة لمعالجة الفاقد التعليمي على مدار 3 سنوات وذلك من خلال زيادة أيام العام الدراسي.
واضاف أنّ تعويض الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية سيستمر على مدار العام الدراسي كاملاً، حيث ستخصص العشر دقائق الاولى من كل حصة للتعويض، للصفوف من الرابع إلى التاسع.
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