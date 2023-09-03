تسريحات للمدرسة تؤذي شعر طفلتك

مخاطر ربط شعر الطفلة على شكل ضفيرة وذيل حصان

يجب أن تعرف كل أم أن تمشيط شعر الطفلة في اتجاه واحد عموماً يشكل خطراً على الشعر ويعرضه للتقصف في هذه المنطقة، وتقوم الأم بهذه الطريقة عند تصفيف شعر الطفلة على شكل ضفيرة أو تربطه على شكل ذيل حصان. ولكن الاستمرار في تمشيط الشعر وشده في مكان معين يعني أن تصاب بصيلة الشعر بالالتهاب ويضعف ويبدأ في التساقط. وحين يتساقط شعر طفلتك في تلك المنطقة ينشأ ما يعرف بالثعلبة أو صلع الشد، حيث لا ينمو الشعر في ذلك المكان بعد ذلك. و تنشأ هذه الحالة مع استمرار تمشيط الشعر وشده لمدة طويلة ك” استايل” معتمد لشعر

البنت

في مرحلة الدراسة الابتدائية لكي لا يكون شعرها منكوشاً أو ينزل على عينيها أثناء الكتابة والقراءة. و للتخلص من هذه الحالة يجب ترك الشعر بدون ربط وإسداله لكي ينمو براحته ويتنفس، فلا يعني أن يبقى شعر الطفل منكوشاً أن هذا إهمال من الأم لأن صحة شعر رأس الطفل أهم من التصفيف. ويمكن استخدام المشط الواسع الأسنان أفضل في تمشيط الشعر لهذا الغرض، لتقليل التهاب البصيلة ويسرح مرة واحدة فقط في الصباح في حال الشعر غير المجعد. ويفضل استخدام مشط من الخشب أو الالياف.

أهم الزيوت التي تغذي شعر طفلتك

يجب على الأم عدم استخدام الزيوت على شعر الطفل في

السنة

الأولى بتاتاً. ومن الزيوت التي تستخدم للعناية بشعر الطفل بعد سن السنة هي زيت اللوز وزيت جوز الهند. وأفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون، ولكن لا يبقى على شعر الصغيرة مدة طويلة لأن تعرضه لحرارة الشمس يؤدي لتقصف الشعر فيوضع على الشعر لمدة أربع ساعات فقط ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعر الطفلة.

نصائح عامة للعناية بشعر طفلتك منذ صغرها

ينصح وحسب الدراسات بحلاقة شعر المولود بعد ولادته بأيام قليلة، حيث إن حلق شعر المولود الذكر بالموس يقلل من إصابته بالصلع حين يكبر في العمر. أما حلاقة شعر البنت بالموس فقد أثبتت الأبحاث أنه يحد من تساقط الشعر وتلفه حين تكبر. ويجب أن تعرف الأم أن جودة شعر الطفلة وكثافته ولمعانه وزيادته في الطول ترتبط بتغذية الطفل تغذية سليمة ومتوازنة منذ بدء حياته. وفي بداية حياة المولود يجب أن تهتم الأم بالرضاعة الطبيعية، خصوصاً في الأشهر الستة الأولى من حياته، وبعد ذلك يجب أن تقدم له المكملات الغذائية التي تناسبه وتمده بالزنك خصوصاً وحسب نصائح الطبيب. كما يجب أن تقدم له الخضراوات والفواكه لأنها تحتوي على الفيتامينات، وخصوصاً الخضراوات الداكنة التي تحتوي على الزنك. ويجب عدم ترك شعر البنت الطويل بدون تجفيف؛ فالشعر المبلل أو الرطب يكون شعراً ضعيفاً متهالكاً وخاصة قبل النوم. وعلى الأم أن تقوم بتجفيف شعر طفلتها بمنشفة ناعمة، ويمكن استخدام المجفف على

درجة حرارة

منخفضة وبعيداً عن جلد فروة الرأس. ويجب على الأم أن تغسل شعر الطفل كل يومين أو ثلاثة بشامبو مناسب، فغسل الشعر بشامبو مناسب يفيد في تقويته وسرعة نموه لأن تراكم الأوساخ على الشعر تبطئ من مرحلة النمو. ويمكن للأم اختيار بلسم مناسب لشعر طفلتها كما تختار البلسم المناسب لشعرها. وعلى الأم أن تقوم بوضع البلسم فوق شعر الطفل الرطب بعد غسله بالشامبو. اغسلي البلسم بعد أن تدلكي الشعر بلطف وجففي الشعر بمنشفة ناعمة أو بمنشفة مصنوعة من المايكرفايبر. مع أنك لن تقومي بربط شعر طفلتك لكي لا تؤذيه، ولكن يجب أن تقومي بفك التشابك باستمرار، خاصة إذا كان شعر طفلتك مجعداً لأن التشابك ينهك الشعر ويضعفه.