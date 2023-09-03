تسريحات للمدرسة تؤذي شعر طفلتك

تسريحات للمدرسة تؤذي شعر طفلتك
التاريخ
9/3/2023 3:06:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جرت العادة أن تقوم الأمهات بتصفيف شعر الفتاة الصغيرة، خاصة في المرحلة الابتدائية، على شكل ضفيرة مجعدة أو على شكل ذيل حصان. طول وسمك الشعر وكثافته أكثر بروزاً، لكن رغم أن هذا“الستايل” جميل ومحبب لدى طالبات المدارس الصغيرات، إلا أن هناك أضراراً له.
مخاطر ربط شعر الطفلة على شكل ضفيرة وذيل حصان
يجب أن تعرف كل أم أن تمشيط شعر الطفلة في اتجاه واحد عموماً يشكل خطراً على الشعر ويعرضه للتقصف في هذه المنطقة، وتقوم الأم بهذه الطريقة عند تصفيف شعر الطفلة على شكل ضفيرة أو تربطه على شكل ذيل حصان. ولكن الاستمرار في تمشيط الشعر وشده في مكان معين يعني أن تصاب بصيلة الشعر بالالتهاب ويضعف ويبدأ في التساقط. وحين يتساقط شعر طفلتك في تلك المنطقة ينشأ ما يعرف بالثعلبة أو صلع الشد، حيث لا ينمو الشعر في ذلك المكان بعد ذلك. و تنشأ هذه الحالة مع استمرار تمشيط الشعر وشده لمدة طويلة ك” استايل” معتمد لشعر
البنت
في مرحلة الدراسة الابتدائية لكي لا يكون شعرها منكوشاً أو ينزل على عينيها أثناء الكتابة والقراءة. و للتخلص من هذه الحالة يجب ترك الشعر بدون ربط وإسداله لكي ينمو براحته ويتنفس، فلا يعني أن يبقى شعر الطفل منكوشاً أن هذا إهمال من الأم لأن صحة شعر رأس الطفل أهم من التصفيف. ويمكن استخدام المشط الواسع الأسنان أفضل في تمشيط الشعر لهذا الغرض، لتقليل التهاب البصيلة ويسرح مرة واحدة فقط في الصباح في حال الشعر غير المجعد. ويفضل استخدام مشط من الخشب أو الالياف.
أهم الزيوت التي تغذي شعر طفلتك
يجب على الأم عدم استخدام الزيوت على شعر الطفل في
السنة
الأولى بتاتاً. ومن الزيوت التي تستخدم للعناية بشعر الطفل بعد سن السنة هي زيت اللوز وزيت جوز الهند. وأفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون، ولكن لا يبقى على شعر الصغيرة مدة طويلة لأن تعرضه لحرارة الشمس يؤدي لتقصف الشعر فيوضع على الشعر لمدة أربع ساعات فقط ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعر الطفلة.
نصائح عامة للعناية بشعر طفلتك منذ صغرها
ينصح وحسب الدراسات بحلاقة شعر المولود بعد ولادته بأيام قليلة، حيث إن حلق شعر المولود الذكر بالموس يقلل من إصابته بالصلع حين يكبر في العمر. أما حلاقة شعر البنت بالموس فقد أثبتت الأبحاث أنه يحد من تساقط الشعر وتلفه حين تكبر. ويجب أن تعرف الأم أن جودة شعر الطفلة وكثافته ولمعانه وزيادته في الطول ترتبط بتغذية الطفل تغذية سليمة ومتوازنة منذ بدء حياته. وفي بداية حياة المولود يجب أن تهتم الأم بالرضاعة الطبيعية، خصوصاً في الأشهر الستة الأولى من حياته، وبعد ذلك يجب أن تقدم له المكملات الغذائية التي تناسبه وتمده بالزنك خصوصاً وحسب نصائح الطبيب. كما يجب أن تقدم له الخضراوات والفواكه لأنها تحتوي على الفيتامينات، وخصوصاً الخضراوات الداكنة التي تحتوي على الزنك. ويجب عدم ترك شعر البنت الطويل بدون تجفيف؛ فالشعر المبلل أو الرطب يكون شعراً ضعيفاً متهالكاً وخاصة قبل النوم. وعلى الأم أن تقوم بتجفيف شعر طفلتها بمنشفة ناعمة، ويمكن استخدام المجفف على
درجة حرارة
منخفضة وبعيداً عن جلد فروة الرأس. ويجب على الأم أن تغسل شعر الطفل كل يومين أو ثلاثة بشامبو مناسب، فغسل الشعر بشامبو مناسب يفيد في تقويته وسرعة نموه لأن تراكم الأوساخ على الشعر تبطئ من مرحلة النمو. ويمكن للأم اختيار بلسم مناسب لشعر طفلتها كما تختار البلسم المناسب لشعرها. وعلى الأم أن تقوم بوضع البلسم فوق شعر الطفل الرطب بعد غسله بالشامبو. اغسلي البلسم بعد أن تدلكي الشعر بلطف وجففي الشعر بمنشفة ناعمة أو بمنشفة مصنوعة من المايكرفايبر. مع أنك لن تقومي بربط شعر طفلتك لكي لا تؤذيه، ولكن يجب أن تقومي بفك التشابك باستمرار، خاصة إذا كان شعر طفلتك مجعداً لأن التشابك ينهك الشعر ويضعفه.
MENAFN03092023000151011027ID1107001309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.