أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتابه الثاني للأطفال بعنوان «من الصحراء إلى الفضاء» والجميل أن هذا الكتاب، الذي يقدمه سموه لملايين الأطفال داخل دولة الإمارات وخارجها، يحتوي على ذكرياته حول أهم المواقف التي شكّلت منعطفات مهمة في تاريخ ومسيرة دولة الإمارات، وقد بدأ سموه كتابه بمستهل عبارة هي؛ «الأحلام العظيمة لها بداية، ولكنّكَ لا ترى نهايتها، لأنّها أبقى منك إذا أخلصتَ لها.. وتُعمّر أطوَل منكَ إذا أعطيتها كُلَّك».. يحث فيها سموه على عدم التخلي عن الأحلام والسعي لها باجتهاد حتى وإن كانت بعيدة وصعبة المنال يمكنك بالجد والمثابرة تحقيقها.



لقد كشف سموه عن إطلاق كتابه على متن محطة الفضاء الدولي، حيث قام رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بقراءة مقطع من العمل الذي يوثّق من خلاله خمس قصص لمحطات مهمة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها دولة الإمارات نحو العالمية منذ تأسيسها في 1971، كما يسرد الكتاب إنجازات عظيمة قدمتها دولة الإمارات إلى العالم منذ قيام الاتحاد حتى انضمامها إلى نادي الفضاء بإطلاق «مسبار الأمل»، وضعت الإمارات في مصاف دول العالم الكبرى في مجال استكشاف الفضاء.



وقد تم إطلاق الكتاب مع اختتام رائد الفضاء سلطان النيادي لمهمته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، والتي استمرت ستة أشهر متواصلة استطاع خلالها أن يشاركنا العديد من التجارب والمشاهدات والبحوث العلمية المهمة في سابقة ليس لها مثيل؛ لأن يستخدم رائد الفضاء التكنولوجيا في التواصل بشكل كبير ومباشر مع أهل الأرض، وقد كان في تواصل مستمر ومفيد مع جميع شرائح المجتمع للرد عن أسئلتهم وشغفهم بالبحث في مجال الفضاء لتسطر رحلته إضافة مهمة في تاريخ دولة الإمارات إيماناً بأن تحويل الأحلام إلى حقيقة ملموسة وواقع بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وضعت الإمارات على خارطة العالم وغزو الفضاء بسواعد أبناء الإمارات، واستطاعوا أن يثبتوا جدارتهم ويقدموا كل يوم إنجازاً نفتخر به كشريك مؤثر في صنع مستقبل العالم.. فأهلاً بسلطان النيادي في بيته الكبير الإمارات، والحمدلله على سلامة الوصول.