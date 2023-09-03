ثنائية إدوار تهدي بالاس فوزا مثيرا على ولفرهامبتون

أحرز المهاجم الفرنسي أودسون إدوار هدفين ليقود كريستال بالاس للفوز 3-2 على ضيفه ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد شوط أول متواضع المستوى، افتتح بالاس التسجيل بعدما انطلق تيريك ميتشل من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة حولها إدوار إلى هدف من مدى قريب في الدقيقة 56.

وأدرك ولفرهامبتون التعادل بواسطة البديل هوانج هي-تشان بضربة رأس، لكن بالاس سجل في الدقيقة 78 عندما أظهر إبريتشي إيزي إمكانات فردية كبيرة وسيطر بمهارة على تمريرة جان-فيليب ماتيتا قبل أن يطلق تسديدة في مرمى الحارس جوزيه سا.

وحسم بالاس الانتصار بعدما تبادل إدوار الكرة مع ماتيتا وسجل بهدوء داخل الشباك قرب النهاية، لكن ماتيوس كونيا قلص الفارق للفريق الزائر بعد مرور ست دقائق من الوقت بدل الضائع.





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