ثنائية إدوار تهدي بالاس فوزا مثيرا على ولفرهامبتون

ثنائية إدوار تهدي بالاس فوزا مثيرا على ولفرهامبتون
التاريخ
9/3/2023 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أحرز المهاجم الفرنسي أودسون إدوار هدفين ليقود كريستال بالاس للفوز 3-2 على ضيفه ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد شوط أول متواضع المستوى، افتتح بالاس التسجيل بعدما انطلق تيريك ميتشل من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة حولها إدوار إلى هدف من مدى قريب في الدقيقة 56.
وأدرك ولفرهامبتون التعادل بواسطة البديل هوانج هي-تشان بضربة رأس، لكن بالاس سجل في الدقيقة 78 عندما أظهر إبريتشي إيزي إمكانات فردية كبيرة وسيطر بمهارة على تمريرة جان-فيليب ماتيتا قبل أن يطلق تسديدة في مرمى الحارس جوزيه سا.
وحسم بالاس الانتصار بعدما تبادل إدوار الكرة مع ماتيتا وسجل بهدوء داخل الشباك قرب النهاية، لكن ماتيوس كونيا قلص الفارق للفريق الزائر بعد مرور ست دقائق من الوقت بدل الضائع.
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