سوبوسلاي وصلاح يسجلان في فوز ليفربول بثلاثية على فيلا

حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأحرز دومينيك سوبوسلاي هدفه الأول مع ليفربول بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.

وتقدم فريق المدرب يورجن كلوب، الذي فاز عشر مرات في آخر 12 مواجهة أمام أستون فيلا، إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط ودون أي هزيمة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب. وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته مع ليفربول.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة.

وأطلق سوبوسلاي، الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف لدعم خط الوسط، تسديدة هائلة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء ليمنح التقدم المبكر لأصحاب الأرض.

وتلقى نونيز تمريرة من صلاح وسدد كرة قوية ارتدت من القائم نحو كاش مدافع فيلا الذي فشل في إبعادها وسجلها في مرماه بالخطأ.

واختتم صلاح الأهداف بعدما تابع ضربة رأس من نونيز، عقب ركلة ركنية، وسجل من مدى قريب قبل أن يحتفل مع المشجعين السعداء.





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