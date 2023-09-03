عبدالله بن يعقوب ينال وسام الاتحاد الآسيوي للرماية

قلد الشيخ سلمان الحمود الصباح، رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، عبد الله بن يعقوب الزعابي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرماية عضو الاتحاد الآسيوي، وسام الاتحاد الآسيوي للرماية، وذلك تقديراً لجهوده المميزة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرماية لأكثر من 20 عاماً، نجح خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات لرياضة الرماية الآسيوية على المستوى الدولي، وكذلك تحقيق الميداليات الملونة في دورات الألعاب الأولمبية، والنقلة النوعية والعمل الاحترافي داخل أسرة الرماية الآسيوية، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في الكويت، بحضور لوسيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

من جانبه، أكد عبدالله بن يعقوب على أن حصوله على وسام الاتحاد الآسيوي للرماية ليس تتويجاً شخصياً له، بل تتويج للاتحاد الإماراتي للرماية من خلال الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والمستوى الخارجي.

وقال: أتقدم بخالص الشكر إلى الشيخ سلمان الحمود رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية لمنحي الوسام، والذي سيكون دافعاً كبيراً للاستمرار في بذل الجهد خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مسيرة العطاء وتطوير ودعم رياضة الرماية، مشيراً إلى أن تجديد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية الثقة في الشيخ سلمان الحمود كرئيس للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة يعد مكسباً كبيراً للرماية الخليجية والآسيوية، وسيساهم في عملية التطوير وانتشار اللعبة.

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