سجل محمد صلاح هدفا في الشوط الثاني في فوز ليفربول 3-صفر على ضيفه أستون فيلا ليكرر إنجازه السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالمساهمة في تسجيل الأهداف في عشر مباريات متتالية.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن صلاح أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل أو صناعة الأهداف في عشر مباريات متتالية أو أكثر منذ تحقيقه لذلك بين أغسطس

وديسمبر

2021.

وبدأ صلاح الموسم بصناعة هدف أمام تشيلسي في افتتاحية المسابقة قبل التسجيل في بورنموث في الجولة الثانية وصناعة هدف الفوز أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السابقة، كما سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف في آخر ست مباريات من الموسم الماضي.

وأحرز صلاح 14 هدفا وقدم ثماني تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة متتالية بداية من الجولة الثالثة وحتى الجولة 17 لموسم 2021-2022.

ورفع صلاح، الذي كان محورا لتكهنات وسائل الإعلام حول إمكانية انتقاله في صفقة ضخمة إلى نادي الاتحاد السعودي، رصيده إلى 188 هدفا في مسيرته الحافلة مع ليفربول.

وجمع ليفربول عشر نقاط بعد أربع مباريات ليحتل المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب وحامل اللقب.

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