إسبانيا.. حالة تأهب قصوى وفوضى بسبب الأمطار

أمرت السلطات الإسبانية نحو 10 آلاف شخص في بلدة ألكانار بشمال شرق إسبانيا بعدم مغادرة منازلهم اليوم الأحد بسبب المخاطر التي تشكلها العواصف العاتية التي تتحرك في المنطقة، بينما وضعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية العاصمة مدريد ومواقع أخرى تحت حالة التأهب القصوى.

وأعلنت خدمات الطوارئ أنه تم منع سكان بلدة ألكانار بإقليم كتالونيا بعدم الخروج حتى إشعار آخر بسبب خطر حدوث فيضانات جراء العواصف التي تضرب البلاد.

كما نصحت السلطات سكان البلدة بالصعود إلى الأدوار العليا من مساكنهم، إذا كان هذا ممكنا.



وخلال 24 ساعة في نهاية الأسبوع الحالي ، هطلت أمطار غزيرة بلغت 215 لترا لكل متر مربع في بلدة ألكانار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أنه من المتوقع أن تستمر العواصف الرعدية وكرات البرد الثلجية والأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى صباح غد الاثنين على الأقل في بعض مناطق إسبانيا.

وقالت شركة "رينفي" الإسبانية للسكك الحديدية إنه تم تعليق خدمات القطارات بين فالنسيا وبرشلونة بسبب الأمطار الغزيرة.





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