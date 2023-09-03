

أطلقت شركة THE4X4خلال مشاركتها في فعاليات معرض أبو ظبي للصيد والفروسية وعبر منصتها المبتكرة أول سوق لسيارات الطرق الوعرة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح حامد شاه الرئيس التنفيذي للشركة أن المنصة تعمل على إعادة تشكيل مشهد تعديل سيارات الطرق الوعرة، مشيرا إلى أن جناح الشركة في المعرض يشهد عرض ثلاث سيارات تم تعديلها بعناية فائقة.

وتوقع نمو سوق السيارات المعدلة للطرق الوعرة من 12.4 مليار دولار في 2020 إلى 22.6 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3% وتعتزم The4x4ريادة المجال في المنطقة في ظل هذا النمو المتزايد للصناعة .

وقال إن تعديلات السيارات المتخصصة في القيادة على الطرق الوعرة ليست مجرد تشكيل للمعدن بل أيضا هي اندماج بين الابتكار والإمكانيات غير المحدودة في مجال تعديلات السيارات، وتعد فور باي فور هي أول منصة متخصصة في كل ما يتعلق بتعديل السيارات في المنطقة.





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