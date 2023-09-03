كلوب يسدل الستار على قصة صلاح واتحاد جدة



أكد يورجن، كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن موقف النادي لن يتغير فيما يتعلق ببقاء النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، رغم الشائعات عن وجود عرض قياسي عالمي سيصل للاعب خلال هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن النادي رفض 150 مليون جنيه إسترليني "189 مليون دولار" من فريق اتحاد جدة السعودي، وذكر في وقتها إنهم يعتبرون أن مسألة رحيله قد أغلقت نهائياً.

هذا لا يمنع التكهنات التي تفيد بأن بطل الدوري السعودي مستعد للعودة بعرض مالي يبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، ولكن كلوب قال إنه رغم أن فترة الانتقالات في السعودية ستظل مفتوحة حتى يوم "الخميس" المقبل، فإن موقف مجموعة "فيناوي" الرياضية المالكة للنادي لن يتغير.

وكان ليفربول فاز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم "الأحد"، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول بعدما سجل ليفربول هدفين عن طريق دومينيك سوبوسالاي وماتي كاش، لاعب أستون فيلا، بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال كلوب عن صلاح :"لم يأت أحد إلي وأخبرني أن هناك شيئا من الممكن أن يحدث أو أي شيء. متأكد للغاية من أنني كنت سأتلقى مكالمة ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف :" وصلاح أيضا لم يظهر لثانية وهو يفكر في شيء آخر باستثناء مباراة أستون فيلا، وكان مشاركا في كل الأهداف".

واوضح أن :"لديه أرقام لا تصدق، ولكن لا توجد مفاجأة في أن يمتلك مثل تلك الأرقام. ولديه الفرص ليتفوق على تلك الأرقام، وهو مشارك في صنع وتجهيز مثل كل هذه الأشياء".

وأكد :"هو لاعب من الطراز العالمي، لا يوجد شك في هذا، وأنا سعيد للغاية لأنه في فريقي".

وقال سوبوسالاي في لقاء تليفزيوني بعد المباراة إن صلاح يرغب في البقاء.

وأضاف :"كما تعملون إنها كرة القدم، الجميع يتحدث. نحن سعداء للغاية ببقائه".

وتابع :" بالطبع نحن نتحدث فيما بيننا ولكنه يريد البقاء، يريد التواجد هنا وأن يكون معنا. نجن سعداء للغاية- نحن بحاجة لأشخاص مثله في الفريق".

وسُئل كلوب عما إذا كان صلاح أوصل له هذه الرسالة.

قال كلوب :" لا. لم يبلغني، ولكنه غير مجبر على هذا. هو يتحدث عن التدريبات وأدائه وسلوكه".

وأردف :" عقدنا اجتماعات هذا الاسبوع ولم تكن عما فعلناه في السابق، كانت عما سنفعله في المستقبل".

وأكد :"كان صلاح مع لجنة قيادة اللاعبين وكانت لديه لحظات تحدث فيها ".

وذكر :"إنه يتواجد معنا بكل تركيزه، وإذا قال سوبوسالاي هذا، حسنا. لا ينبغي على صلاح أن يحضر إلى مكتبي ويقول لي بالمناسبة "أنا لن أرحل".

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