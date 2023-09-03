«بنتلي» تطلق «بنتياجا إكستينديد ويلبيز موللينر» الجديدة

أطلقت «بنتلي موتورز» مركبتها الجديدة «بنتياجا إكستينديد ويلبيز موللينر» التي تحدّد القمّة الجديدة لعائلة «بنتياجا» وبالطبع لمجموعة طرازات «بنتلي»، حيث تُضفي مستويات جديدة من الحِرَفية العصرية إلى الجمع المتميّز أصلاً من أداء السيارة الخارقة وقدرات الذهاب إلى أي مكان وديناميكيات القيادة العالية والمقصورة الخلفية المماثِلة لسيارات الليموزين التي تتمتّع بها «بنتياجا إي دبليو بي» بالأساس.

وتوفر السيارة الجديدة المزيد من المساحة داخل المقصورة أكثر من أي مركبة منافِسة يُمكِن مقارَنتها بها، كما تساهم التعزيزات الخاصّة التي حظيت بها بجعل كل رحلة مناسَبة يجدر الاستمتاع بها وتقديرها، وذلك بشكل متساوٍ وخاص أكان في مقعد السائق أو في المقصورة الخلفية الرحبة جداً، مما يجعل منها المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الأكثر فخامة حتى الآن.

ومن شأن الخصائص التصميمية الفريدة في الداخل والخارج أن تترك انطباعاً ملفِتاً، حيث تم ابتكار كل واحدة منها بعناية مطلَقة بواسطة فريق «موللينر». وتتألّق المقصورة الخلفية، المتوفرة بنمط تصميم 4+1 للمقاعد ونمط تصميم 4 مقاعد، عبر مواصفات مقاعد الطيران Bentley Airline Seat Specification – نظام المقاعد الأكثر تطوُّراً لقطاع السيارات في العالم – كتجهيز قياسي، وذلك لاحتضان الركّاب بمستويات لا تُضاهى من الراحة الفائقة.

وباستخدام محرّك V8 القوي جداً من «بنتلي» سعة 4.0 ليتر بطاقة 542 حصاناً وعزم 568 رطل-قدم (770 نيوتن-متر) فإن السيارة الجديدة تكون بذلك تجمع راحة سيارات الليموزين مع الأداء الاستثنائي لمركبة ضمن هذه الفئة، وهي تتمتّع بسرعة قصوى تبلغ 180 ميلاً في الساعة (290 كلم/ساعة) وقدرة على التسارُع من 0 إلى 60 ميل/ساعة بغضون 4.5 ثواني (100 كلم/س خلال 4.6 ثواني). أما عبر الشاسيه الذي يضم مزايا الركوب الديناميكي والتوجيه بالعجلات الخلفية والنوابض الهوائية ثلاثية الحجيرات، فيتم منح السيارة كل القدرات الديناميكية لمركبة «بنتياجا» بقاعدة العجلات القياسية، مما يجعل السيارة مثالية للسائق.

وتعكس خطوط السيارة الأناقة والحضور المهيب، أما مزايا تصاميم «موللينر» الفريدة فتكمِّلها بشكل رائع. وتتضمّن التفاصيل الخارجية عجلات «موللينر» الحصرية حجم 22 بوصة المصقولة أو بالطلاء الرمادي واللمسات النهائية المصقولة، مع أغطية ذاتية الموازَنة للعجلات تبقى بوضعية مستقيمة عُلوية أثناء تحرُّك العجلات. أما شبك «موللينر» المتميّز بنمط 'الماسة المزدوجة' والشبك الأمامي السُفلي الكرومي فتُكمّلانهما فتحات «موللينر» المجنَّحة، مع وجود أغطية للمرايا بلونين هما الفضّي المصقول وطلاء الهيكل.

وباستطاعة العملاء طلب المركبة بدءً من موعد إطلاقها مع مواصَفات Mulliner Blackline Specification، والتي تعتمِد لمسات

بالأسود اللامع ضمن كل الأعمال الكرومية الخارجية وأغطية المرايا، ما عدا شعارات «بنتياجا».