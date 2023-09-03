أحمد بن محمد يحضر أفراح بن سليمان وبن خرباش في دبي

أحمد بن محمد يحضر أفراح بن سليمان وبن خرباش في دبي
التاريخ
9/3/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، في مجلس أم سقيم بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة أحمد بن خلفان بن خرباش.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
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