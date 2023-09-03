أحمد بن محمد يحضر أفراح بن سليمان وبن خرباش في دبي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان، في مجلس أم سقيم بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة أحمد بن خلفان بن خرباش.



وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.