مغني الراب المصري ويجز يقدم استعراضاً ضخماً

وقدم المغني المصري مجموعة كبيرة من أغانيه وإفتتح الحفل بأغنية "عفاريت الأسفلت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه ورددها بحب فغنوا "واحد وعشرين"، و"بعودة يا بلادي"، و"دورك جاي"، وغيرها من الأغاني.

وحضر ويجز على المسرح بإطلالة مختلفة عبارة عن بنطال واسع مع قميص أسود من دون أكمام مع Vest باللونين الأبيض والأسود من دون أكمام وبقبة عريضة.

وتمكن مغني الراب أن يشعل حماس الجمهور بأغانيه ورقصه المميّز على المسرح وتفاعل بعفوية مع محبيه طوال فترة الحفل.