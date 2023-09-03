مغني الراب المصري ويجز يقدم استعراضاً ضخماً
التاريخ
9/3/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - إختتم مغني الراب المصري ويجز مساء السبت، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بحفل مميّز حضره مجموعة كبيرة من محبيه في مصر.
وقدم المغني المصري مجموعة كبيرة من أغانيه وإفتتح الحفل بأغنية "عفاريت الأسفلت"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه ورددها بحب فغنوا "واحد وعشرين"، و"بعودة يا بلادي"، و"دورك جاي"، وغيرها من الأغاني.
وحضر ويجز على المسرح بإطلالة مختلفة عبارة عن بنطال واسع مع قميص أسود من دون أكمام مع Vest باللونين الأبيض والأسود من دون أكمام وبقبة عريضة.
وتمكن مغني الراب أن يشعل حماس الجمهور بأغانيه ورقصه المميّز على المسرح وتفاعل بعفوية مع محبيه طوال فترة الحفل.
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