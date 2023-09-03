عقل: رفع أسعار المحروقات لا يخدم الحكومة

وقال عضو مجلس النواب، المهندس فراس العجارمة، إن 17 في المئة من الضرائب في الأردن تأتي من المشتقات النفطية.

وأضاف العجارمة في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، أن الحكومة تحصل على عوائد من إجمالي الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية من مليار إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً.

وطالب الحكومة بتعويم أسعار المشتقات النفطية والتشجيع على إنشاء محطات للمركبات العاملة بالكهرباء، في ظل توجه شركات عالمية نحو التحول من إنتاج المركبات بواسطة الوقود إلى الكهرباء.

وفي سياق منفصل، كشف العجارمة عن توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن، دون تحديد موعد لذلك.

من جهته، أوضح خبير الطاقة، هاشم عقل، أن أسعار النفط عالمياً تشهد ارتفاعات حادة، مما انعكس على الدول الفقيرة.

وأشار إلى أن قانون التسعيرة الذي صدر وحرر أسعار المشتقات النفطية في عام 2008 ينص على أن الضريبة تضاف لتكلفة المشتق المستورد من الخارج.



وبين أنه عندما تم تفعيل هذه الضريبة على المشتقات النفطية كان سعر برميل النفط 64 دولارًا، فكانت في تلك الفترة تتناسب مع الأسعار العالمية. ومع ذلك، اليوم، عندما أصبحت تكلفة المشتق المستوردة مرتفعة جدًا، أصبح هناك معاناة مزدوجة للمواطن.

وأكد عقل أنه ليست هناك مصلحة للحكومة في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن مصلحتها تقتضي أن يكون المنتج رخيصًا، لأنه كلما زاد الاستهلاك زادت الإيرادات.

وأشار إلى أنه هناك هدرًا في استهلاك مادة البنزين في الأردن بنسبة 24 في المائة خلال عام 2022.

وأوضح عقل أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة ستحدد الحكومة سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الأردن، وستخرج من قضية التسعيرة الشهرية.

وطالب الحكومة بدخول المزيد من الشركات في السوق، لتحقيق المنافسة الكاملة بينها، بالإضافة إلى التوسع والسماح بفتح محطات محروقات في مختلف المناطق.

وأعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).

وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.

وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.