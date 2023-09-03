عقل: رفع أسعار المحروقات لا يخدم الحكومة

عقل: رفع أسعار المحروقات لا يخدم الحكومة
التاريخ
9/3/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - علق النائب فراس العجارمة والخبير النفطي هاشم عقل على القرار الحكومي الأخير برفع أسعار النفطية لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).
وقال عضو مجلس النواب، المهندس فراس العجارمة، إن 17 في المئة من الضرائب في الأردن تأتي من المشتقات النفطية.
وأضاف العجارمة في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، أن الحكومة تحصل على عوائد من إجمالي الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية من مليار إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً.
وطالب الحكومة بتعويم أسعار المشتقات النفطية والتشجيع على إنشاء محطات للمركبات العاملة بالكهرباء، في ظل توجه شركات عالمية نحو التحول من إنتاج المركبات بواسطة الوقود إلى الكهرباء.
وفي سياق منفصل، كشف العجارمة عن توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن، دون تحديد موعد لذلك.
من جهته، أوضح خبير الطاقة، هاشم عقل، أن أسعار النفط عالمياً تشهد ارتفاعات حادة، مما انعكس على الدول الفقيرة.
وأشار إلى أن قانون التسعيرة الذي صدر وحرر أسعار المشتقات النفطية في عام 2008 ينص على أن الضريبة تضاف لتكلفة المشتق المستورد من الخارج.
وبين أنه عندما تم تفعيل هذه الضريبة على المشتقات النفطية كان سعر برميل النفط 64 دولارًا، فكانت في تلك الفترة تتناسب مع الأسعار العالمية. ومع ذلك، اليوم، عندما أصبحت تكلفة المشتق المستوردة مرتفعة جدًا، أصبح هناك معاناة مزدوجة للمواطن.
وأكد عقل أنه ليست هناك مصلحة للحكومة في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن مصلحتها تقتضي أن يكون المنتج رخيصًا، لأنه كلما زاد الاستهلاك زادت الإيرادات.
وأشار إلى أنه هناك هدرًا في استهلاك مادة البنزين في الأردن بنسبة 24 في المائة خلال عام 2022.
وأوضح عقل أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة ستحدد الحكومة سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الأردن، وستخرج من قضية التسعيرة الشهرية.
وطالب الحكومة بدخول المزيد من الشركات في السوق، لتحقيق المنافسة الكاملة بينها، بالإضافة إلى التوسع والسماح بفتح محطات محروقات في مختلف المناطق.
وأعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).
وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.
وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.
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