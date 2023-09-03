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(هيئة البيئة): توقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح دولة الكويت في اكسبو الدوحة للبستنة

9/3/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة والمفوض العام لمشاركة الكويت في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة سميرة الكندري اليوم الأحد توقيع عقد تنفيذ وتشغيل جناح دولة الكويت في المعرض الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.
وأكدت الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب توقيع العقد حرص دولة الكويت على المشاركة في هذه المناسبة لأهمية الموضوع المطروح من قبل اللجنة المنظمة.
وقالت إن معرض (اكسبو الدوحة للبستنة) يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من خبراتها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال مما يساعد في معالجة مشكلة التصحر والوصول إلى الاستدامة المنشودة.
وأشارت إلى العمل الدؤوب في إعداد الجناح الكويتي للوصول إلى مشاركة متميزة وفعالة تنقل جهود دولة الكويت في البستنة بشكل عام وموضوع مكافحة التصحر بشكل خاص وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة وتسليط الضوء على عدد من المشروعات المعنية وورش العمل المتخصصة.
وأكدت حرص الهيئة على الجانب التوعوي في مجالات البيئة المختلفة وإيصال الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور وإلى النشء والأجيال القادمة من خلال تنظيم الفعاليات داخل الجناح.
يذكر أن معرض (اكسبو الدوحة 2023) للبستنة ينطلق في الثاني من اكتوبر المقبل ويستمر حتى مارس 2024 ويشارك فيه عدد من دولة العالم وسيقام المعرض في حديقة البدع على مساحة 7ر1 مليون متر مربع ومن المتوقع حضور نحو ثلاثة ملايين زائر من مختلف دول العالم.(النهاية) س س س / م ج ز

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