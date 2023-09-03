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(ايني الإيطالية) تعتزم القيام باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 7ر7 مليارات دولار

9/3/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- كشف الرئيس التنفيذي لشركة (ايني) الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالتسي اليوم الأحد عن عزم الشركة وشركائها القيام باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 7ر7 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة (ايني) الإيطالية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
واستعرض ديسكالتسي خلال اللقاء تطورات الاعمال التي تنفذها شركة (ايني) في مصر والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة بالاضافة إلى خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من حقول النفط.
وأشار إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول في الطاقة وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في مارس الماضي.
وأعرب ديسكالتسي عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر "كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم".
كما أشار في هذا الاطار إلى "الفرص الواعدة" التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لا سيما مع الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب.
من جانبه ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة (ايني) وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع إلى مواصلة التعاون المثمر بين مصر وشركة (ايني) الإيطالية في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والانتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية. (النهاية)

م م / ن س ع



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