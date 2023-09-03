(ايني الإيطالية) تعتزم القيام باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 7ر7 مليارات دولار
التاريخ
9/3/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 3 - 9 (كونا) -- كشف الرئيس التنفيذي لشركة (ايني) الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالتسي اليوم الأحد عن عزم الشركة وشركائها القيام باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 7ر7 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة (ايني) الإيطالية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.
واستعرض ديسكالتسي خلال اللقاء تطورات الاعمال التي تنفذها شركة (ايني) في مصر والتي تتم وفقا لأعلى معايير الكفاءة بالاضافة إلى خطط البحث والاستكشاف المقبلة التي ستقوم بها وأنشطة عمليات التنمية التي ستمكنها من الحفاظ على معدلات إنتاج كبيرة من حقول النفط.
وأشار إلى التقدم الذي تحقق في مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول في الطاقة وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في مارس الماضي.
وأعرب ديسكالتسي عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر "كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم".
كما أشار في هذا الاطار إلى "الفرص الواعدة" التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لا سيما مع الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم العائد منه وهو ما أسفر عن تأسيس نموذج للنجاح ينظر إليه عالميا بتقدير وإعجاب.
من جانبه ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة (ايني) وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع إلى مواصلة التعاون المثمر بين مصر وشركة (ايني) الإيطالية في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والانتاج بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وتعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية. (النهاية)
م م / ن س ع
MENAFN03092023000071011013ID1107001227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.