الدوري الإسباني: تأجيل مواجهة (أتلتيكو) و(إشبيلية) بسبب سوء الأحوال الجوية
التاريخ
9/3/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين (لا ليغا) اليوم الأحد تأجيل المباراة بين فريقي (أتلتيكو مدريد) و(إشبيلية) التي كانت مقررة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة (مدريد).
وذكرت (لا ليغا) في بيان أنها قررت تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم في ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري نظرا لسوء حالة الطقس وذلك بعد إعلان بلدية (مدريد) حالة التأهب القصوى أمام التوقعات بهطول أمطار غزيرة.
ولفتت الى انه تم اتخاذ القرار بالاجماع مع كلا الناديين وأنها ستقوم بالاعلان عن الموعد الجديد للمباراة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان (أتلتيكو مدريد) يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط فيما يحل (إشبيلية) في المركز الأخير دون نقاط حتى الآن علما بأن (ريال مدريد) يتصدر الترتيب بواقع 12 نقطة بعد فوزه بهدفين لهدف على نادي (خيتافي) أمس السبت.(النهاية)
ه ن د / ا ب خ
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