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الدوري الإسباني: تأجيل مواجهة (أتلتيكو) و(إشبيلية) بسبب سوء الأحوال الجوية

9/3/2023 2:26:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين (لا ليغا) اليوم الأحد تأجيل المباراة بين فريقي (أتلتيكو مدريد) و(إشبيلية) التي كانت مقررة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة (مدريد).
وذكرت (لا ليغا) في بيان أنها قررت تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم في ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري نظرا لسوء حالة الطقس وذلك بعد إعلان بلدية (مدريد) حالة التأهب القصوى أمام التوقعات بهطول أمطار غزيرة.
ولفتت الى انه تم اتخاذ القرار بالاجماع مع كلا الناديين وأنها ستقوم بالاعلان عن الموعد الجديد للمباراة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان (أتلتيكو مدريد) يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط فيما يحل (إشبيلية) في المركز الأخير دون نقاط حتى الآن علما بأن (ريال مدريد) يتصدر الترتيب بواقع 12 نقطة بعد فوزه بهدفين لهدف على نادي (خيتافي) أمس السبت.(النهاية)

ه ن د / ا ب خ



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