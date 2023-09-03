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(صباح الأحمد للموهبة) يطلق برنامج التطوير المهني للمعلمين بالتعاون مع جامعة هارفرد ومنصة أعناب

9/3/2023 2:26:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع اليوم الأحد إطلاق برنامج التطوير المهني للمعلمين في دولة الكويت بالتعاون مع منصة أعناب السعودية وكلية الدراسات العليا للتعليم بجامعة هارفارد بهدف تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة ومهارات المعلمين في البلاد.
وأكد المدير العام للمركز ندا الديحاني في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع (هارفرد) و(أعناب) في تقديم فرصة فريدة لتطوير وتعزيز مهارات المعلمين في الكويت.
وأضاف الديحاني أن هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في تطوير تجربة التعلم للطلبة كما سيسهم في تحسين المنظومة التعليمية في البلاد مشيرا إلى أن أكثر من 450 معلما ومعلمة من الكويتيين قدموا للمشاركة في البرنامج إذ تم اختيار 100 منهم بناء على معايير تتعلق بالتخصصات.
وبين أن أعمار المشاركين تراوحت بين 22 و40 عاما ما يعكس تنوع الفئات العمرية والخبرات المميزة للمعلمين المشاركين في البرنامج موضحا أن البرنامج يأتي بتصميم متميز إذ يتضمن دورتين أساسيتين.
وذكر أن الدورتين هما دورة التفكير المرن التي تركز على تعليم المعلمين كيفية اتخاذ القرارات المناسبة لضمان تكييف تدريسهم مع احتياجات الطلاب وتحفيزهم ودورة مستويات المساعدة التي تسلط الضوء على أساليب تقديم المساعدة للطلاب بهدف تعزيز استقلاليتهم وتعزيز تعلمهم الذاتي.
وأكد الديحاني حرص المركز على مواصلة إطلاق برامج مشابهة تسهم في تطوير المعلمين والتعليم بشكل عام بما يعود بالفائدة على الكويت. (النهاية)

ع ي س / خ د ع




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