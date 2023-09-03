Monday, 04 September 2023 09:26 GMT

إندونيسيا تعلن نظام التأشيرة الذهبية لجذب المستثمرين الأجانب

9/3/2023 2:26:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية اليوم الأحد تقديم نظام "التأشيرة الذهبية" لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب من أفراد وشركات في محاولة لتعزيز اقتصادها الوطني.
وقال المدير العام للهجرة سلمي كريم في بيان صادر عن الوزارة إن "التأشيرة الذهبية تمنح تصريح إقامة لفترة ممتدة تتراوح بين خمس و10 سنوات".
واضاف البيان ان التأشيرة لمدة خمس سنوات تتطلب من المستثمرين الأفراد إنشاء شركة بقيمة 5ر2 مليون دولار أمريكي فيما يلزم الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات استثمارات بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.
وأفاد البيان بأنه يمكن لأي أجنبي استثمار أموال بقيمة 350 ألف دولار لشراء أسهم في الشركات العامة أو الادخار في حسابات التوفير أو الودائع أو السندات الحكومية في إندونيسيا على أن يحصل على إقامة لمدة خمس سنوات بحيث تتضاعف مدة الإقامة إلى 10 سنوات عند استثمار ما قيمته 700 ألف دولار أمريكي.
وذكر البيان أنه يتعين على المستثمرين من الشركات استثمار 25 مليون دولار أمريكي للحصول على تأشيرات مدتها خمس سنوات للمديرين والمفوضين مضيفا أنهم بحاجة إلى استثمار مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات.
يذكر أن إندونيسيا أطلقت في مستهل العام الحالي برنامج "تأشيرة المنزل الثاني" التي تتيح للأجانب الإقامة طويلة الأمد في إندونيسيا لمدة تصل إلى خمس أو 10 سنوات مقابل الاحتفاظ بمبلغ يقدر بحوالي 130 ألف دولار أمريكي في حساب بنكي بإندونيسيا.
كما يشار إلى ان دولا أخرى حول العالم قامت بتقديم نظام مماثل للتأشيرة الذهبية للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الولايات المتحدة وأيرلندا ونيوزيلندا وإسبانيا سعيا منهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ورجال أعمال مقيمين. (النهاية)

ع ا ب / ض ح




MENAFN03092023000071011013ID1107001224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث