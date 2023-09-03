إندونيسيا تعلن نظام التأشيرة الذهبية لجذب المستثمرين الأجانب
التاريخ
9/3/2023 2:26:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية اليوم الأحد تقديم نظام "التأشيرة الذهبية" لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب من أفراد وشركات في محاولة لتعزيز اقتصادها الوطني.
وقال المدير العام للهجرة سلمي كريم في بيان صادر عن الوزارة إن "التأشيرة الذهبية تمنح تصريح إقامة لفترة ممتدة تتراوح بين خمس و10 سنوات".
واضاف البيان ان التأشيرة لمدة خمس سنوات تتطلب من المستثمرين الأفراد إنشاء شركة بقيمة 5ر2 مليون دولار أمريكي فيما يلزم الحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات استثمارات بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.
وأفاد البيان بأنه يمكن لأي أجنبي استثمار أموال بقيمة 350 ألف دولار لشراء أسهم في الشركات العامة أو الادخار في حسابات التوفير أو الودائع أو السندات الحكومية في إندونيسيا على أن يحصل على إقامة لمدة خمس سنوات بحيث تتضاعف مدة الإقامة إلى 10 سنوات عند استثمار ما قيمته 700 ألف دولار أمريكي.
وذكر البيان أنه يتعين على المستثمرين من الشركات استثمار 25 مليون دولار أمريكي للحصول على تأشيرات مدتها خمس سنوات للمديرين والمفوضين مضيفا أنهم بحاجة إلى استثمار مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات.
يذكر أن إندونيسيا أطلقت في مستهل العام الحالي برنامج "تأشيرة المنزل الثاني" التي تتيح للأجانب الإقامة طويلة الأمد في إندونيسيا لمدة تصل إلى خمس أو 10 سنوات مقابل الاحتفاظ بمبلغ يقدر بحوالي 130 ألف دولار أمريكي في حساب بنكي بإندونيسيا.
كما يشار إلى ان دولا أخرى حول العالم قامت بتقديم نظام مماثل للتأشيرة الذهبية للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الولايات المتحدة وأيرلندا ونيوزيلندا وإسبانيا سعيا منهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ورجال أعمال مقيمين. (النهاية)
ع ا ب / ض ح
MENAFN03092023000071011013ID1107001224
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.