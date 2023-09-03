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(نماء الخيرية) الكويتية توزع مساعدات إغاثية لأكثر من 4500 نازح بالمخيمات اليمنية في مأرب

9/3/2023 2:26:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- وزعت جمعية نماء الخيرية الكويتية اليوم الأحد مساعدات إغاثية على أكثر من 4500 نازح في المخيمات اليمنية في مأرب ذلك لتغطي حاجة الأسر من مواد تموينية أساسية في ظل الاوضاع الراهنة هناك.
وأكد مدير إدارة الإغاثة في الجمعية خالد الشامري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الحملة أن المشاريع الإغاثية العاجلة تأتي استجابة لنداء الأشقاء في اليمن المتزامنة مع الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة من ارتفاع الفقر وزيادة نسب البطالة وانتشار الجوع.
وأضاف الشامري أنه تم خلال الحملة توزيع 500 سلة غذائية تشتمل على ثمانية أصناف غذائية أساسية استفاد منها نحو 2500 نازح وكذلك توزيع 100 سيارة مخصصة لنقل المياه استفاد منها قرابة 2000 نازح مبينا أن الكثيرين قد نزحوا للمخيمات بحثا عن حياة آمنة مما زاد تراكم المعاناة التي كانوا يعيشونها قبل الأزمة.
وقال إن (نماء الخيرية) تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا وفقرا من خلال دراسة الحالات إضافة الى الزيارات المتتابعة التي تخول الفريق الاغاثي من المعايشة وتلمس الأوضاع عن قرب.
ولفت الى أن أيادي الخير الكويتية تسهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي في المناطق اليمنية وتترك أثرا طيبا في نفوس النازحين. (النهاية)

س ل م / أ م ح




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