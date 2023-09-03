(نماء الخيرية) الكويتية توزع مساعدات إغاثية لأكثر من 4500 نازح بالمخيمات اليمنية في مأرب
التاريخ
9/3/2023 2:26:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 9 (كونا) -- وزعت جمعية نماء الخيرية الكويتية اليوم الأحد مساعدات إغاثية على أكثر من 4500 نازح في المخيمات اليمنية في مأرب ذلك لتغطي حاجة الأسر من مواد تموينية أساسية في ظل الاوضاع الراهنة هناك.
وأكد مدير إدارة الإغاثة في الجمعية خالد الشامري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الحملة أن المشاريع الإغاثية العاجلة تأتي استجابة لنداء الأشقاء في اليمن المتزامنة مع الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة من ارتفاع الفقر وزيادة نسب البطالة وانتشار الجوع.
وأضاف الشامري أنه تم خلال الحملة توزيع 500 سلة غذائية تشتمل على ثمانية أصناف غذائية أساسية استفاد منها نحو 2500 نازح وكذلك توزيع 100 سيارة مخصصة لنقل المياه استفاد منها قرابة 2000 نازح مبينا أن الكثيرين قد نزحوا للمخيمات بحثا عن حياة آمنة مما زاد تراكم المعاناة التي كانوا يعيشونها قبل الأزمة.
وقال إن (نماء الخيرية) تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا وفقرا من خلال دراسة الحالات إضافة الى الزيارات المتتابعة التي تخول الفريق الاغاثي من المعايشة وتلمس الأوضاع عن قرب.
ولفت الى أن أيادي الخير الكويتية تسهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي في المناطق اليمنية وتترك أثرا طيبا في نفوس النازحين. (النهاية)
س ل م / أ م ح
MENAFN03092023000071011013ID1107001223
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