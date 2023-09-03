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الأردن واليابان يوقعان اتفاقيتين بقيمة 106 ملايين دولار

9/3/2023 2:26:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد توقيع الأردن واليابان اتفاقيتين لدعم بلاده بقيمة 106 ملايين دولار.
وقال الوزير الصفدي في تصريح صحفي مشترك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا إنهما وقعا اتفاقيتين قدمت بموجبهما اليابان دعما إلى عمان بقيمة 100 مليون دولار من خلال قرض تنموي ودعما آخر بقيمة 5ر6 ملايين دولار لقطاع المياه في الأردن.
وأضاف ان المباحثات مع وزير الخارجية الياباني تمحورت حول التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والدفاع ومكافحة "الإرهاب".
وفيما يتعلق بالشق السياسي أوضح الصفدي أنه بحث مع نظيره الياباني القضية الفلسطينية مستعرضا الجهود الأردنية لوقف التدهور ووقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وسبل تحقيق السلام العادل والشامل من خلال إيجاد أفق سياسي نحو سلام عادل وشامل عبر مسار حل الدولتين.
وبين ان المناقشات الثنائية تركزت أيضا على الجهود الأردنية من أجل حل الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن وحدة سوريا ويحد من تداعيات الأزمة على الشعب السوري والمنطقة مؤكدا تفاقم الخطر على الدول المستضيفة للاجئين نتيجة تراجع الدعم الدولي.
من جهته قال الوزير الياباني يوشيماسا إنه بحث مع نظيره الأردني قضايا التعاون المشترك والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية مؤكدا ان اليابان ستتعامل مع موضوع مفاعل فوكوشيما النووي وفق المعايير الدولية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (النهاية)

أ ب / ف س




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