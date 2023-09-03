الأردن واليابان يوقعان اتفاقيتين بقيمة 106 ملايين دولار

الأردن واليابان يوقعان اتفاقيتين بقيمة 106 ملايين دولار
التاريخ
9/3/2023 2:26:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 3 - 9 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد توقيع الأردن واليابان اتفاقيتين لدعم بلاده بقيمة 106 ملايين دولار.
وقال الوزير الصفدي في تصريح صحفي مشترك مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا إنهما وقعا اتفاقيتين قدمت بموجبهما اليابان دعما إلى عمان بقيمة 100 مليون دولار من خلال قرض تنموي ودعما آخر بقيمة 5ر6 ملايين دولار لقطاع المياه في الأردن.
وأضاف ان المباحثات مع وزير الخارجية الياباني تمحورت حول التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والدفاع ومكافحة "الإرهاب".
وفيما يتعلق بالشق السياسي أوضح الصفدي أنه بحث مع نظيره الياباني القضية الفلسطينية مستعرضا الجهود الأردنية لوقف التدهور ووقف الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وسبل تحقيق السلام العادل والشامل من خلال إيجاد أفق سياسي نحو سلام عادل وشامل عبر مسار حل الدولتين.
وبين ان المناقشات الثنائية تركزت أيضا على الجهود الأردنية من أجل حل الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن وحدة سوريا ويحد من تداعيات الأزمة على الشعب السوري والمنطقة مؤكدا تفاقم الخطر على الدول المستضيفة للاجئين نتيجة تراجع الدعم الدولي.
من جهته قال الوزير الياباني يوشيماسا إنه بحث مع نظيره الأردني قضايا التعاون المشترك والقضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية مؤكدا ان اليابان ستتعامل مع موضوع مفاعل فوكوشيما النووي وفق المعايير الدولية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (النهاية)
أ ب / ف س
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