الدوحة - 3 - 9 (كونا) -- انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من (برنامج بذور من أجل المستقبل) لشركة (هواوي) بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد بمشاركة عشر مواهب شابة كويتية في مسعى للاستفادة من الخبرات المتعلقة بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي.

وستقام عدة فعاليات وفقرات بينها مسابقة (تيك فور غوود) تحت مظلة برنامج (بذور من أجل المستقبل) بغية تمكين الشباب وحفز مشاركتهم بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم.

ويشارك من دولة الكويت 10 مواهب كويتية بينها طلاب وحديثو تخرج من جامعة الكويت والجامعات الخاصة مقسمون على فريقين اثنين فيما يشارك أيضا حوالي 190 شخصا من 15 دولة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وستتأهل الفرق الفائزة في المسابقة إلى المرحلة التالية في الامارات ثم تتأهل إلى المرحلة النهائية في الصين لختام البرنامج الذي يهدف إلى تنمية المواهب المحلية وتبادل المعرفة وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجمع عدد من المهندسين الكويتيين حديثي التخرج على أهمية المشاركة في البرنامج الذي يستمر ستة أيام بالدوحة.

وقال المهندس علي تقي إن سبب مشاركته في مسابقة بذور المستقبل هو للاستفادة من الخبرات الموجودة بالمسابقة بهدف تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي خاصة أن هذه التقنية ستساهم في بناء بنية تحتية حديثة تنقل الكويت الى مستوى متقدم. وذكر تقي أن المساهمة في تطوير مشاريع تهتم بتقنية الذكاء الصناعي تتوافق مع رؤية الكويت المستقبلية مؤكدا في ذات الوقت ان العمل على مشاريع فعالة وذات تقنية حديثة يساهم في رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل الدولية. من جهتها قالت المهندسة منار السعيد في تصريح مماثل ل(كونا) إنها شاركت في برنامج بذور المستقبل مع عدد من الزملاء من جامعة الكويت والجامعات الخاصة بالكويت من اجل العمل على تطوير التقنية الحديثة بالكويت مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تطوير الانسان والمجتمعات التي يعيش فيها. وقالت السعيد ان البرنامج يشمل عددا من المنافسات بمشاركة دول عدة خليجية واسيوية موضحة أن الفرق المتصدرة في مسابقة (هواوي) ستتأهل الى المرحلة القادمة في الامارات.

وذكر المهندس سليمان امان في تصريح مماثل ان المشاركة في البرنامج التابع لشركة (هواوي) تركز على تطوير وتحسين المهارات العلمية والتقنية والحلول العلمية. وأضاف ان البرنامج مهم اذ إنه يطور من مهارات المشاركين ويعرفهم على أحدث التقنيات المتطورة من خلال التنافس مع عدد من المشاركين في البرنامج من مختلف الدول العربية والخليجية والاسيوية معربا عن أمله في الوصول للمرحلة المقبلة في الامارات العربية المتحدة. وبدورها قالت المهندسة زين المباركي في تصريح مماثل إن البرنامج يهدف إلى التعرف على تقنية الذكاء والتدرب عليها لمدة ستة أيام ثم في حال التأهل سننتقل إلى المرحلة القادمة في الامارات. وذكرت ان تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين يصب في المصلحة العامة معربة عن سعادتها في تمثيل دولة الكويت في مثل هذه الفعالية والتطلع لمعرفة اخر ما وصلت اليه التقنيات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ويعد البرنامج جزءا من برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة (هواوي) من خلال اختيار المواهب العالمية الشابة للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفهم المهارات الرقمية لتطوير الصناعة. ويتضمن البرنامج تدريبا مكثفا وقصير المدى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتخلله ورش عمل وزيارات ميدانية في قطر لعدد من المراكز والجهات العلمية للتعرف على التقنيات المبتكرة في مجال الاتصالات والرقمنة. وتختتم الفعالية في قطر بتقديم الفرق المشاركة مشاريعهم في حين يتأهل الفريق الفائز للمشاركة ضمن برنامج يشمل فرقا من دول العالم تستضيفه الامارات في الفترة ما بين 10 و16 سبتمبر الحالي. وتدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة السادسة على التوالي برنامج (بذور من أجل المستقبل) الذي يعتبر برنامجا عالميا تنظمه شركة (هواوي) ويستقطب المهتمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقبل انطلاق الفعالية بمدة زمنية تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين من الكويتيين للبرنامج واختيار 10 منهم للمشاركة ضمن الفرق التي تمثل الدول العربية. وتأسست شركة (هواوي) في عام 1986 وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ومقرها في مدينة (شنجن) الصينية وتعمل على توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاجهزة الذكية في أكثر من 170 دولة ومنطقة. (النهاية) س س س/ ط م ا