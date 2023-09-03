قطر تعلن استقبال أكثر من 56ر2 مليون زائر منذ بداية العام

قطر تعلن استقبال أكثر من 56ر2 مليون زائر منذ بداية العام
التاريخ
9/3/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت قطر اليوم الأحد أنها استقبلت أكثر من 56ر2 مليون زائر منذ شهر يناير وحتى ال25 من أغسطس الماضي متجاوزة إجمالي عدد زائريها خلال عام 2022 بأكمله بزيادة 157 بالمئة في عدد الزائرين الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت (قطر السياحة) في بيان إن هذا التنامي الكبير في عدد الزائرين يعكس المكانة المتصاعدة لقطر كوجهة سياحية رائدة في العالم مدعومة بالنجاح الكبير الذي حققته خلال الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) التي أبرزت قطر على الخريطة السياحية الدولية.
ونقل البيان عن رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قوله "إن النمو في أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى قطر بمثابة ثمرة للاستراتيجية التي وضعتها (قطر للسياحة) بهدف الاستفادة من الزخم السياحي الذي رافق استضافة أكبر بطولة رياضية في العالم في أواخر العام الماضي".
وأضاف انه بفضل التركيز على الاسواق السياحية ذات الأولوية والجهود الحثيثة التي تبذل والمبادرات الرائدة التي أطلقت ونهج متعدد الجوانب "تمكنا من استقطاب زوار قطر القادمين من جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على المزيج الفريد الذي توفره لزوارها والذي يجمع بين التطور والحداثة من ناحية وأصالة التراث الثقافي من ناحية أخرى".
وأشار البيان الى ان القطاع السياحي حظي بدفعة قوية بفضل تمديد صلاحية بطاقة (هيا) لحامليها الحاليين وإعادة إطلاق منصة (هيا) لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات للزوار القادمين إلى قطر مبينا انه يتصدر الزوار من كل من السعودية والهند وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وعمان والبحرين والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان قائمة البلدان التي ينتمي إليها الزوار القادمون إلى قطر.
وكانت (قطر للسياحة) قد أطلقت على مدار الأشهر الماضية حملات ترويجية ومبادرات متعددة استهدفت تعزيز أداء القطاع السياحي في قطر والتعريف بعروض الضيافة المتنامية التي يوفرها القطاع لزوار قطر مثل "قطر أكثر من شعور" والتي سلطت الضوء على قطر باعتبارها أفضل وجهات الشرق الأوسط للسياح كثيري الأسفار ووجهة رئيسية للترفيه العائلي.
كما شهدت حملات ترويجية موسمية منذ بداية عام 2023 مثل حملة (الشتاء في قطر) و(العيد في قطر) وغيرها من الحملات التي عملت على استقطاب جميع فئات الزوار من جميع أنحاء العالم عبر عروض السفر والفعاليات الموسمية.
وتختص (قطر للسياحة) بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار كما تتولى وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري. (النهاية)
س س س / ط م ا
MENAFN03092023000071011013ID1107001220
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