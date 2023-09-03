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قطر تعلن استقبال أكثر من 56ر2 مليون زائر منذ بداية العام

9/3/2023 2:26:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت قطر اليوم الأحد أنها استقبلت أكثر من 56ر2 مليون زائر منذ شهر يناير وحتى ال25 من أغسطس الماضي متجاوزة إجمالي عدد زائريها خلال عام 2022 بأكمله بزيادة 157 بالمئة في عدد الزائرين الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت (قطر السياحة) في بيان إن هذا التنامي الكبير في عدد الزائرين يعكس المكانة المتصاعدة لقطر كوجهة سياحية رائدة في العالم مدعومة بالنجاح الكبير الذي حققته خلال الاستضافة الناجحة لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) التي أبرزت قطر على الخريطة السياحية الدولية.
ونقل البيان عن رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قوله "إن النمو في أعداد الزوار الدوليين القادمين إلى قطر بمثابة ثمرة للاستراتيجية التي وضعتها (قطر للسياحة) بهدف الاستفادة من الزخم السياحي الذي رافق استضافة أكبر بطولة رياضية في العالم في أواخر العام الماضي".
وأضاف انه بفضل التركيز على الاسواق السياحية ذات الأولوية والجهود الحثيثة التي تبذل والمبادرات الرائدة التي أطلقت ونهج متعدد الجوانب "تمكنا من استقطاب زوار قطر القادمين من جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على المزيج الفريد الذي توفره لزوارها والذي يجمع بين التطور والحداثة من ناحية وأصالة التراث الثقافي من ناحية أخرى".
وأشار البيان الى ان القطاع السياحي حظي بدفعة قوية بفضل تمديد صلاحية بطاقة (هيا) لحامليها الحاليين وإعادة إطلاق منصة (هيا) لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات للزوار القادمين إلى قطر مبينا انه يتصدر الزوار من كل من السعودية والهند وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت وعمان والبحرين والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان قائمة البلدان التي ينتمي إليها الزوار القادمون إلى قطر.
وكانت (قطر للسياحة) قد أطلقت على مدار الأشهر الماضية حملات ترويجية ومبادرات متعددة استهدفت تعزيز أداء القطاع السياحي في قطر والتعريف بعروض الضيافة المتنامية التي يوفرها القطاع لزوار قطر مثل "قطر أكثر من شعور" والتي سلطت الضوء على قطر باعتبارها أفضل وجهات الشرق الأوسط للسياح كثيري الأسفار ووجهة رئيسية للترفيه العائلي.
كما شهدت حملات ترويجية موسمية منذ بداية عام 2023 مثل حملة (الشتاء في قطر) و(العيد في قطر) وغيرها من الحملات التي عملت على استقطاب جميع فئات الزوار من جميع أنحاء العالم عبر عروض السفر والفعاليات الموسمية.
وتختص (قطر للسياحة) بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار كما تتولى وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري. (النهاية)

س س س / ط م ا



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