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انطلاق المشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى

9/3/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم، الدورة الخامسة للمشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في مستشفيات المملكة والتي ستستمر لمدة 8 أسابيع.
وأشار المركز إلى أن قياس ومتابعة ثقافة سلامة المرضى السائدة بين الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية في المملكة، يُعد من أحد مهام المركز التي تقوم على دراسة وتحليل البيانات ومن ثم إجراء التحسينات والتوصيات اللازمة لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى وتتماشى مع النسب المعيارية المحلية والدولية.
من جهته، أكد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري، أن قاعدة البيانات الوطنية هي بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة لتمكن المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على مستوى محلي ودولي وصولاً إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى.
الجدير بالذكر أن قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمشروع تسهم في إعداد التقارير الإحصائية المفصلة وتقارير المقارنات المعيارية لنسب البيانات والتي تعتمد بياناتها على مئات المستشفيات المشاركة في المملكة العربية السعودية.

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