التصدير إلى فلسطين.. كيف نذلل العقبات؟

60 مليونا فرص تصديرية غير مستغلة بالسوق الفلسطينية

طلب قوي في الأسواق الفلسطينية على المنتجات الأردنية

عراقيل المحتل تقيد تدفق المنتجات الأردنية إلى فلسطين

بروتوكول باريس 1995 يقيد وصول الصناعات الوطنية



رغم ارتفاع الصادرات الوطنية السوق الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28 % الا أنه ثمة معيقات وقيود وعراقيل يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تحد من زيادة تنوع وتدفق المنتجات الأردنية إلى هذا السوق الواعدة والمهمة، بحسب صناعيين.



وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن القيود التي تحول دون تدفق المنتجات الأردنية للسوق الفلسطينية تتركز بالدرجة الأولى بالعراقيل والاشتراطات التي تضعها دولة الاحتلال" إسرائيل" بحكم سيطرتها على المنافذ الحدودية منها ما يتعلق بالنقل واللوجستيات والمزاجية بالتعامل ما يتسبب في تأخير تدفق وتلف البضائع في بعض الأحيان عدا عن المعيقات الخاصة في منح التصاريح لرجال الأعمال الأردنيين للدخول إلى فلسطين.



وأكدوا أن بروتوكول باريس الذي يحدد استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون من الدول حرم الصناعات الوطنية من الاستفادة بالشكل المطلوب من هذا السوق المهم، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية في سبيل الضغط لإعادة النظر بهذا الاتفاق لزيادة حصة السلع الأردنية التي تصدر إلى فلسطين.



وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1995 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال بالدرجة الأولى.



وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، ويفرض شروطا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.



وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب وصلت إلى 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.



وبحسب الأرقام الرسمية بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي 120 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وشكلت قيمة الصادرات الوطنية إلى فلسطين ما نسبته 8 % من إجمالي صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 1.460 مليار دينار.



بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن.م فتحي الجغبير وجود تحديات تحول دون تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق الفلسطينية في مقدمتها المعيقات التي تضعها سلطات الاحتلال من خلال تطبيقها لبروتوكول باريس وفرضها كوتات على الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى تحكم سلطات الاحتلال بالمعابر والحدود الفلسطينية، وبحركة الاستيراد والتصدير على غرار المعيقات الخاصة في منح التصاريح لرجال الأعمال الأردنيين للدخول إلى فلسطين الأمر الذي يعرقل الاستفادة من الفرص المتاحة.



ولفت إلى تحديات أخرى تتعلق بالأمور اللوجستية والإدارية وقضايا النقل والشحن، ورخص الاستيراد، والشروط المشددة التي تفرضها دولة الاحتلال بهدف عرقلة دخول المنتجات الأردنية الأمر الذي يسبب في بعض الأحيان لحدوث حالات تلف للمنتجات بسبب طول الانتظار والمزاجية بالتعامل وشروط تحميل البضاعة بالشاحنات بالتوازي مع العشوائية في تحديد مواعيد دخول المنتجات والأصناف من إلى السوق الفلسطينية.



وبين الجغبير أن مشكلة وتحدي الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تشكل أحد التحديات الرئيسية أيضا، والتي تم الاتفاق مؤخرا مع الجانب الفلسطيني لمعالجة هذه المعضلة.



وقال الجغبير إن الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة فلسطين سجلت نموا غير مسبوق في قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي حيث شهدت العديد من المنتجات الوطنية خلال تلك الفترة زيادة بفعل جودتها العالية وسعرها المنافس.



وأوضح الجغبير أن أبرز المنتجات التي تم تصديرها إلى السوق الفلسطينية منتجات اسمنت بورتلاند والاسمنت الأبيض والتي تشكل ما يقارب 35.3 % وبقيمة 42.4 مليون دينار والتي حققت ارتفاعاً بقيمة 15.5 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، تليها مصنوعات آخرى من ألمنيوم والتي استحوذت على 12.2 % وبقيمة 14.6 مليون دينار، تليها منتجات حديد التسليح والتي بلغت قيمتها 13.4 مليون دينار.



وارجع الجغبير الزيادة في قيمة الصادرات الى جملة من الاسباب في مقدمتها اتفاق زيادة الكميات والسلع إلى الجارة الشقيقة فلسطين، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت لزيادة تدفق الصادرات إلى السوق الفلسطيني خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد جائحة كورونا وما أحدثته على سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والنقل، والذي شكل فرصة لتعزيز التعاون مع دول الجوار وبناء تحالفات جديدة، وخاصة مع فلسطين.



وأكد الجغبير أن المنتجات الوطنية تمتلك فرصاً كبيرة للدخول للسوق الفلسطينية، ولكن رغم ذلك فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ما يزال دون مستوى الطموح رغم النمو الحاصل في الصادرات الوطنية ووفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام الصادرة عن مركز التجارة الدولية من خلال خريطة إمكانات التصدير.



وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة داخل السوق الفلسطينية تقدر بحوالي 60 مليون دولار والتي يمكن تحقيقها بأكثر من ذلك حال تم العمل على إزالة كافة التحديات والمعيقات التي تقف في طريق المنتجات الوطنية وخاصة في ظل الاتفاق الجديد بين الأردن ودولة الاحتلال، والذي يعتبر فرصة حقيقية لنقل العلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين إلى أبعاد جديدة، ولتمتع منتجات أردنية باعفاءات جمركية تبلغ قيمتها نحو 730 مليون دولار أميركي، أي ما يقارب خمس أضعاف الصادرات الأردنية إلى فلسطين حالياً.



وأشار إلى أن الحصة الأكبر من تلك الفرص غير المستغلة تتركز في المنتجات الغذائية والحيوانات الحية بقيمة وصلت إلى ما يقارب 30 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة فرص تصديرية قدرت بحوالي 5 ملايين دولار، ثم قطاع الصناعات المعدنية بما يزيد على 4.1 مليون دولار كفرص غير مستغلة في هذا السوق .



وأشار إلى أن الغرفة تعمل حاليا على وضع خطة لضمان تواجد وتعزيز مكانة المنتج الأردني داخل السوق الفلسطيني، من المشاركة في إيجاد وتقديم الحلول المتعلقة بالتحديات التي تواجه المنتجات الوطنية وتخطيها والتي تقف في طريق دخولها للسوق الفلسطينية، لينصب ذلك في أن تنمو العلاقات التجارية بين البلدين بشكل غير مسبوق، كما أن القطاع يسعى لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لنظرائه في فلسطين ومساعيه للعمل لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.



وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الاطرش إن السوق الفلسطينية تعد من الأسواق المهمة أمام الصادرات الوطنية وهنالك فرص واسعة ومتنوعة بمختلف القطاعات الصناعية تستطيع الدخول إلى هذه السوق وتلبية احتياجاته بجودة عالية وسعر منافس.



وأكد الأطرش أن المنتجات الأردنية مطلوبة ومرغوبة داخل السوق الفلسطينية في ظل تشابه الأسواق وأذواق المستهلكين مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات تحول دون تدفق المنتجات الوطنية إلى هذا السوق الواعد والمهم.



ولفت الأطرش إلى أن مستوى المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين ما تزال متواضعة ولا تعكس الامكانات المتاحة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والقرب الجغرافي والروابط الأسرية.



وطالب الأطرش بضرورة السماح بصدير الأدوية إلى السوق الفلسطينية مؤكدا وجود فرص كبيرة أمام هذا القطاع لدخول السوق وتلبية احتياجاته في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها صناعة الدواء الأردنية.



ولفت إلى أن حجم سوق الأدوية الفلسطيني يصل إلى 250 مليون دولار منها 100 مليون دولار عطاءات حكومية و150 مليونا للقطاع الخاص مؤكدا أن السماح بدخول الأدوية الأردنية يشكل فرصة كبيرة ومشجعة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع.



من جابنه قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني م. نظمي عتمة إن زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إزالة معيقات التبادل التجاري بين البلدين.



وشدد عتمة على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية في سبيل الضغط لإعادة النظر باتفاق بروتوكول باريس الذي ينظم استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون من الدول وذلك بهدف زيادة حصة المنتجات الأردنية التي تصدر للسوق الفلسطينية.



ولفت عتمة إلى أن النمو في الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية يعود إلى الجهود الرسمية والتي أسهمت في زيادة قيمة السلع التي تصدر إلى السوق بحجم يصل إلى 730 مليون دولار سنويا متوقعا أن تشهد نموا خلال الفترة المقبلة في ظل الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل استثمار الفرص المتاحة في كلا الجانبين.



يشار إلى أن الأردن وقع مع دولة الاحتلال نهاية العام 2021 في منطقة البحر الميت محضر اجتماع تم بموجبه التوافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطيني وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطيني، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.



وأكد عتمة سعي ملتقى الأعمال رجال الأعمال الفلسطيني الأردني لبناء شراكات حقيقية بين مجتمع الأعمال بما ينعكس على زيادة المبادرات التجارية والاستثمارية بين البلدين مشيرا إلى زيارة وفد اقتصادي إلى فلسطيين خلال شهر تموز (يوليو) الماضي" بتنظيم من الملتقى للتعرف على بيئة الأعمال في فلسطين وبناء علاقات تجارية مع رجال الأعمال في فلسطين.



وشدد على ضرورة إزالة العراقيل التي يضعها الاحتلال عند المعابر الحدودية والتي تحد وتأخر من حركة تدفق وانسياب البضائع بين البلدين.



وقال رئيس اتحاد الصناعات الدوائية في فلسطين د.رامي القطب إن المنتجات الاردنية بشكل عام مرغوبة ولها فرص كبيرة ومتنوعة داخل السوق الفلسطينية نظرا لتشابه الاذواق والاستهلاك في كلا السوقين والقرب الجغرافي وسرعة وصول المنتج مؤكدا أن سوق بلاده متعطشة للمنتجات الأردنية.



وأكد القطب أن المنتجات الأردنية تتمتع بجودة عالية واثبت تواجدها بالسوق الفلسطينية بدليل الإقبال على شرائها في ظل حملات المقاطعة لمنتجات دولة الاحتلال مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني ينظر للأردن كشريك مهم في مختلف المجالات التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.



وشدد القطب على ضرورة تعزيز التواصل وتبادل زيارة الوفود بين القطاع الخاص في كلا البلدبين من اجل زيادة المبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الجانبين وتسهم في استثمار الفرص المتاحة.

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