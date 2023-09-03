خلط الكاز بالديزل خيار شاحنات لتقليص الكلف

رغم تأثيره السلبي على عمر محرك الشاحنة، إلا أن خلط الكاز بالديزل بات خيار السائقين لتقليص الكلف بعد ارتفاع سعر الأخير.



عاملون في قطاع المحروقات والنقل أشاروا، إلى انتشار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة في محاولة للاستفادة من الفارق الكبير بين سعري المادتين.



وأشار هؤلاء، إلى أن هذه الظاهرة يدلل عليها أيضا حجم مبيعات مادة الكاز في المحطات الواقعة على خط سير مركبات الشحن سواء على طريق المطار أو مناطق جنوب المملكة، مرجعين السبب في ذلك إلى محاولة عدد غير قليل من سائقي هذه المركبات الاستفادة من الكاز منخفض السعر مقارنة بالديزل وبوفر يراوح بين 20 و40 دينارا في حال الخلط بين المادتين لخزان سعته 200 لتر.



وتتراوح سعة خزانات الوقود في الشاحنات بين 200 إلى 1000 لتر، بحسب نوع وحجم المركبة.



ورفعت الحكومة، سعر الديزل بنسبة وصلت إلى 12 % ليصل إلى 800 فلس للتر(16 دينارا للصفيحة)، فيما أبقت على سعر الكاز عند مستواه الحالي 620 فلسا للتر (12.4 دينار للصفيحة).



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة شتاء العام الماضي إلى تجميد الضريبة الثابتة على الكاز تخفيفا على المواطين الذين يستخدمون هذه المادة للتدفئة.



وقال رئيس نقابة المحروقات الأسبق الخبير الاقتصادي في الشأن المحلي، لقطاع المحروقات فهد الفايز: "إن هذه الظاهرة بدأت منذ أشهر عدة، عندما بدأت أسعار الديزل بالارتفاع مقابل الثبات في أسعار الكاز، متوقعا انتشارها في الفترة المقبلة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر مادة الديزل في التسعيرة الأخيرة".



واعتبر أن الكثير من سائقي الشاحنات يلجأون إلى الاستفادة من "المنفعة الفورية"، للفارق بين سعر مادتي الكاز والديزل والذي يصل إلى 3.6 دينار في الصفيحة، مشيرا إلى أن التعبئة الواحدة للشاحنة تتطلب مثلاً ما يعادل 200 لتر أي ما يعادل 10 صفائح وبوفر يتراوح بين 20 و40 دينارا في حال الخلط بين المادتين.



وبين، أن الآثار السلبية على المدى البعيد لهذه الطريقة من الاستخدام تؤثر على عمر وجودة محرك الشاحنة وتزيد كلفة صيانتها وقد يعرضها للتعطل.



بدوره، قال الخبير في قطاع النفط هاشم عقل: "إنه يمكن القول إن هذه الظاهرة تنطبق على 30 % من سائقي الشاحنات حاليا".

وبين، أن مبيعات المحطات من الكاز وخصوصا جنوب المملكة، ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

كما رأى، أن أصحاب الشاحنات القديمة هم الأكثر تمثيلا لهذه الظاهرة أكثر من أصحاب أو سائقي المركبات الحديثة، محذرا من أضرار ذلك على محركات الشاحنات على المدى البعيد.



من جهته، قال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل ذيابات: "إن هذه الظاهرة موجودة فعلا عند بعض أصحاب الشاحنات أو المالكين الفرديين، أما شركات النقل، فلا يمكن لها أن تلجأ إلى مثل هذا التصرف حرصا على جودة وسلامة مركباتها".



وبين ذيابات، أن الشاحنة الواحدة تحتاج لرحلة العقبة ذهابا وإيابا ما يقارب 400 لتر، وهي كمية ليست قليلة أدت إلى رفع كلف الوقود عليهم بشكل كبير خصوصا مع تسعيرة الشهر الحالي.



وتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين اوكتان 95، 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين اوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا، فيما تفرض على الديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.

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