سلبيات تحيق بالنجاحات.. هل تصبح ريادة الأعمال موضة عابرة؟

رغم النجاحات الكبيرة التي حققها رياديون أردنيون خلال السنوات القليلة الماضية وقدرتهم على التطور والنمو وجذب الاستثمارات، والنشاط اللافت للقطاع مقارنة بالدول العربية، إلا أن مشاهد سلبية مقلقة في منظومة ريادة الأعمال المحلية أصبحت ملحوظة مع شح الأفكار الجديدة، وتضخيم الإنجاز، ودوران نفس الأسماء والشركات الناشئة على معظم الجهات الداعمة للريادة وفعالياتها، مع تقليد أعمى للأفكار المحلية أو الأجنبية، وفقا لخبراء.



وأكد الخبراء انه رغم سلبية هذه المشاهد إلا أنها تعكس وعيا عاما بأهمية انشاء شركات ناشئة ورغبة من الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال، وبأنه مع تكرار التجارب يمكن أن نخلق قصص نجاح حقيقية في القطاع.



ولكن الخبراء أوصوا بتقييم التجربة الحالية وتوحيد الجهود لخلق ريادة أعمال حقيقية بالعمل على محاور التوعية والثقافة والتمويل والوصول إلى الأسواق وتوزيع الدعم بعدالة ودعم من يستحق، حتى لا تكون موجة وموضة عابرة دون تاثير اقتصادي حقيقي في بلد بلغت نسبة البطالة العام الحالي 21.9 بالمائة.



وقال الخبراء إن ريادة الأعمال الحقيقية تبنى على فكرة مقبولة اقتصاديا واجتماعيا وتحل مشكلة حقيقية في قطاع ما، وتكون قابلة للتوسع والنمو، ويقف خلفها ريادي يتمتع بصفات الريادي الذي يمتلك الشغف بالفكرة والاصرار والصبر على مواجهة التحديات وقادر على بناء فريق عمل يمكنه ان يحول المشروع إلى مشروع إنتاجي اقتصادي مؤثر.



وترى رئيسة شعبة التعاون والعلاقات في مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية الدكتورة لينا الحياري أن ريادة الأعمال الحقيقية هي "انعكاس ونتاج لعمل رائد الأعمال الناجح الذي يمتلك القدرة على إنشاء مشروع تجاري يحل مشكلة أو يضيف قيمة للمجتمع والبيئة التي يعيش فيها".



وأكدت الحياري أن ريادة الأعمال الحقيقية يمكن قياسها بكم النتائج والأرباح وكذلك الأثر المجتمعي الذي تم تحقيقه، والمساهمة في تقليص البطالة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات بحد ذاتها تعكس جانبا مهما من "ريادة الأعمال حقيقية".



ودعت رياديي الأعمال والشباب لتجاوز وعدم الانسياق وراء مسميات المدير تنفيذي والمؤسس كما نرى في نماذج من الشباب ممن تسيطر عليه " الرغبة العارمة بالهرولة باتجاه هذه المسميات".



وقالت الحياري إن على الجامعات دور كبير في تسليح الشباب بالمعارف الاساسية اللازمة لانشاء الشركات مع تسليط الضوء على الشركات الناجحة المؤثرة التي اسسها الشباب الاردني والتي اسهمت بشكل حقيقي في خدمة المجتمع والافراد.

وأشارت إلى أن على الإعلام والمؤسسات الحكومية المؤثرة استغلال منصاتها بشكل مباشر لتعظيم الجهود الحقيقية والصادقة، والابتعاد عن بهرجة القصص والأشخاص ضمن فعاليات ليس لها أثر وقيمة ملموسة.



وبينت الحياري بأن على الرياديين الناجحين التأثير في الجيل الذي يسير على خطاهم ضمن حملات إرشادية ولقاءات توعوية وأحاديث ملهمة عن قصص نجاحهم وتجاربهم في هذا القطاع.



ودعت الشباب الجدد الراغبين للدخول في هذا المجال إلى التحلي بالإيمان والإصرار ومواصلة العمل لأهمية الدور الذي يقع على عاتقهم في ايجاد حلول للمشكلات وانشاء مشاريع تجارية ناجحة.



كما دعت إلى الاستفادة من تجارب الرياديين في دول أخرى والتي قد تكون محفزة إذا وجدت فيها قواسم مشتركة مع ما يقوم به الرواد في الأردن.



الريادة تؤثر في التنمية والاقتصاد



وقال رئيس لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" في نقابة المهندسين الأردنيين م.معتز العطين إنه إذا تم الاستثمار بريادة الأعمال بصورة حقيقية بعيدا عن الشعارات الفارغة أو الموضة فهي ستؤثر إيجابا على الاقتصاد وعلى التنمية وعلى واقع أصحابها أو الناس، لان الريادة أساسها معالجة التحديات وحل المشاكل.



وأكد العطين: "ان على كل من يفكر أن يدخل عالم ريادة الأعمال عليه أن يعلم بأن هذه الطريق شاقة وتحتاج للصبر والمثابرة والشغف والاصرار، وبإن قصص النجاح التي يقراءها ويسمع عنها الشباب هي قصص جاءت بعد عشرات أو مئات المحاولات وواجهت الكثير من التحديات".



وأضاف بأنه لا يكفي من كل أطراف منظومة ريادة الأعمال اليوم: حكومة أو جهات داعمة او صناديق استثمار دعوة الناس لريادة الأعمال دون وضع مسار واضح على مختلف المستويات، تحدد فيه الرؤية والأهداف الحقيقية من ريادة الأعمال وما هي الأهداف التي نريد الوصول لها.



وبين قائلا : علينا العمل بجد لتعزيز ريادة الأعمال في محاور التعليم أو في سهولة تأسيس الأعمال أو في الضرائب والحوافز والتسهيلات أو في التشريعات والقوانين الناضمة للوصول لبيئة محفزة ومبتكرة".



واقترح العطين توفير حواضن أعمال حقيقية توفر بيئة مناسبة لأصحاب الأفكار وأن تكون هذه الحواضن بحثية وصناعية وتكنولوجية متقدمة في الجامعات وخارجها توفر الدعم والتمكين اللازم لكل الأفكار سواء تكنولوجية أو اقتصادية أو بحثية أو حتى صناعية.



ولفت إلى أهمية أن تكون فكرة ريادة الأعمال اليوم متجهة نحو المشاريع الريادية وخاصة الإنتاجية والتي تعزز من فكرة الإنتاج الذي ينعكس بشكل حقيقي على النمو الاقتصادي وعلى التنمية، وقال: "علينا أن نفكر في المشاريع الريادية التي تخلق منتجا وطنيا منافسا ومبتكرا يقلص من الفجوة بين الصادرات الوطنية والمستوردات، ويعزز من فكرة الإنتاج الوطني والمنتج المحلي بصورة حقيقية".

واقع ريادة الأعمال في المملكة



وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 20 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.



أرقام رسمية أخرى تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.



دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.



ومن جانبها قالت الريادية رموز صادق بأن الترويج المستمر لفكرة ريادة الأعمال والاحتفاء برواد الأعمال وسهولة ايجاد الدعم في مرحلة الفكرة دفع بعضا من رياديي الأعمال لتقديم أفكار غير ناضجة أو منسوخة لأجل الانضمام إلى بيئة ريادة الأعمال لكنها قالت بأنه أمر صحي كون هذه التجارب تكون الخبرات اللازمة للمشاريع القادمة.



وأكدت صادق بأن ريادة الأعمال الحقيقية تحمل في معناها الحقيقي " تقديم حلول حقيقية ومبتكرة ذات أثر إيجابي على المجتمعات والاقتصادات".



وبينت بأن الريادة تحتاج إلى قدرة كبيرة على حل المشاكل بشكل يومي والابتكار والقدرة على القيادة والبناء والتطوير والكثير من الصبر.



الريادة لا تصلح للجميع



وأضافت صادق، وهي المؤسسة لشركة " مرايتي" الريادية: "بناء عليه فان ريادة الأعمال قد لا تصلح للجميع وخصوصا أنها تنطوي على مخاطرات مالية واجتماعية متعددة".



وبينت صادق أنه من الجيد أن ريادة الاعمال أصبحت فكرة راسخة في أذهان الشباب الأردني مع الجهود الجبارة التي بذلت لترويج فكرة الريادة في المجتمع لكن يجب أن يقترن ذلك مع توفير الدعم الحقيقي للشركات الناشئة في مرحلة النمو أو التوسع لأن الخدمات والتدريبات المتاحة الان تستهدف مرحلة الفكرة بشكل واسع وتهمل الشركات الناشئة التي بدأت بالنمو وبامكانها أن تصبح مراكز لصنع شركات ريادية جديدة مما يجعل ريادة الأعمال فكرة أكثر استدامة.



وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة " انتروجيت"، المتخصصة في نشر ثقافة ريادة الأعمال للصغار واليافعين وطلاب المدارس، سمر عبيدات أن رياديي الأعمال الحقيقيين تدفعهم دائما عجلة التفرد والإبداع، للسعي الدائم لتقديم منتجات فريدة، تلبي احتياجات حقيقية في السوق وبطرق جديدة، ما يترك بصمة حقيقية في السوق والمجتمع.



وقالت عبيدات إن هناك فرقا بين عقلية الموظف وعقلية رائد الأعمال والتي تتجلى الإختلافات بينهما في النهج والتفكير، حيث أن عقلية الموظف تتحكم بها بيئة تنظيمية محددة تنخفض فيها المخاطرة والمغامرة التي تعتبر من صفات الريادي الأساسية يدفعه الشغف، روح المغامرة، حب التغيير والتطوير، الابتكار المستمر، ليس هناك سقف لطموحه، دائما ما يسعى للمزيد.



مشاريع حكومية للتوعية بالريادة



وعن دور الحكومة في مجال توعية ونشر ثقافة ريادة الأعمال الحقيقية قالت مديرة مكتب تنفيذ السياسة العامة الوطنية لريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد على حرص الحكومة للتوعية والتثقيف بمفاهيم ريادة الأعمال الحقيقية لابعاد الشباب والرياديين عن المفاهيم الخاطئة والدخول في هذا القطاع لمجرد الظهور أو التقليد الأعمى.



وقالت عيد: "إن السياسة الوطنية لريادة الأعمال احتوت على محور لنشر الوعي وبناء القدرات الريادية، من خلال مجموعة من المشاريع ستنفذ على مستوى المدارس والجامعات والخريجين الجدد بالإضافة إلى موظفي الحكومة إلى جانب مجموعة كبيرة من المشاريع الأخرى ستندرج تحت مظلة مجموعة من المحاور الداعمة لريادة الأعمال الحقيقي: في التمويل أو الوصول إلى الأسواق وغيرها من المحاور التي تعالج تحديات ريادة الأعمال في المملكة".



وبينت أن الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية لريادة الأعمال تضمنت مشروعا لبناء قدرات طلاب المدارس)، والمشروع الثاني موجه لطلاب الجامعات وهو (مشروع بناء قدرات الجامعات، ومشروع ثالث موجه لمن بدأ العمل بعد التخرج وهو ( مشروع تعيين متدربين لدى الشركات الريادية)، إلى جانب مشروع رابع موجه لموظفي الحكومة وهو (مشروع تدريب وبناء قدرات موظفي الحكومة الذين لهم تأثير مباشر على أعمال الرياديين.



المدرب والمستشار في مجال ريادة الأعمال محمد الافرنجي يرى بأن ريادة الأعمال مثل أي مجال أو قطاع يقوم على رحلة، ومن يلتزم بالرحلة ومراحلها ويبني قدراته يستطيع أن يكون متميزا.



وأشار إلى أن التقليد في القطاع "ظاهرة طبيعية"، فالرياديون الناجحون هم محط اهتمام الجهات الداعمة والإعلام يحصلون على الدعم المادي والمعنوي، والكثير من الشباب يريد أن يصل إلى دعم مماثل عبر تخطي العمل الجاد والتركيز على الظهور الإعلامي.



وأكد على مسؤولية الجهات الداعمة وحواضن الأعمال والإعلام في التحقق من رحلة كل ريادي وتفحص إذا كان لديه مثلا منتج مبتكر يحقق عائدا أو يشغل عددا مناسبا من الشباب.



ودعا الافرنجي الجهات المعنية بريادة الأعمال إلى توجيه الشباب للريادة ودعم المتميزين منهم فقط لضمان مساعدتهم في رحلتهم ، وتنسيق الجهود لضمان عدم تكرار الدعم لنفس الشركات.



وقال الخبير في مجال التقنية والاقتصاد وصفي الصفدي بأن قرار التحول إلى رائد أعمال من قبل الشباب يجب ان يستند إلى تقييم واقعي من قبلهم لنقاط قوة الفرد واهتماماته واستعداده لتقبل التحديات التي تأتي مع رحلة ريادة الأعمال.



وأضاف قائلا: "لضمان أن تظل ريادة الأعمال مستدامة ومؤثرة، وليست موضة عابرة، يلعب العديد من أصحاب المصلحة والعلاقة، فعلي الحكومة ان تقدم الدعم التنظيمي بإنشاء وتهيئة بيئة ملائمة ومواتية لريادة الأعمال من خلال لوائح تنظيمية معقولة، ودعم الوصول إلى التمويل.



واكد الصفدي على دور للحكومة في مجال دمج تعليم ريادة الأعمال والتدريب على مختلف المستويات التعليمية لتعزيز ثقافة الابتكار، وتعزيز البنية التحتّية بما في ذلك الاتصال بالإنترنت والنقل، لتمكين الشركات من العمل بكفاءة.



ودعا الشباب إلى الانفتاح لاستكشاف مسارات وظيفية غير تقليدية وتبني ريادة الأعمال كخيار قابل للتطبيق، وتطوير مهاراتهم المختلفة ومنها مهارات التواصل.



وقال الصفدي إن على الجهات الداعمة لريادة الأعمال مسؤولية الإرشاد وتوجيه رواد الأعمال وتعزيز مهاراتهم القيادية والمالية، وتوفير الموارد مثل مساحة العمل والتكنولوجيا وتوفير التعليم والتدريب إلى جانب توفير الدعم وفرص التمويل.

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