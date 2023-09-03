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استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

9/3/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.
وبحسب التقرير، تم إعداد خمس دراسات جدوى حول إعادة التدوير في قطاع الملابس الجاهزة والتي تقدم نظرة شاملة عن الفرص المتاحة لخيارات التدوير وإعادة استخدام نفايات المنسوجات وإرسلت إلى وزارة الاستثمار لتضمينھا في المنصة الاستثمارية.
كما جرى تقديم الدعم الفني لـ 90 منشأة صناعية لدعم كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه، والمياه العادمة وإدارة النفايات، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني لـ 28 مصنعا وھي المنشآت المستهدفة المقدمة لخدمات كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف، الذي يھدف إلى توفير نوافذ تمويلية ودعم فني مناسب للقطاع الصناعي لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية من الكهرباء والوقود.
وأشار التقرير، إلى أنه تم إطلاق دراسة تعريف خصائص وتقييم العمالة الخضراء في الأردن وتحديد أھم القطاعات الواعدة في مجال خلق الوظائف الخضراء لتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وتھدف الدراسة إلى تطوير مجموعة من التوصيات على مستوى السياسات والإجراءات التي تساھم في تعزيز فرص خلق وتطوير الوظائف الخضراء في الأردن.
واضاف، انه تم اجراء خمس دراسات نموذجية لتقييم الأثر البيئي تتضمن البصمة الكربونية، كما تم تدريب 40 شخصا من أعضاء اللجنة الوطنية للتغير المناخي على حسابات الكربون ويتم حاليا الانتهاء من إعداد الشروط التوجيهية لتضمين البصمة الكربونية في تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى إلى الإعلان عن 10 فائزين في الدورة الأولى بجائزة المصنع الأخضر لتشجيع الصناعات، حيث تم تقديم الدعم الفني للمصانع الثلاثة الأولى بما يعادل 24 الف يورو.
وبخصوص تفعيل تنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 ضمن مبادرة الإدارة السليمة بيئيا للنفايات، بين التقرير، أنه جرى إعداد مسودة تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرھا بالتعاون مع الوكالة الأميركية، وتم التشاور مع القطاعين العام والخاص بشأنھا، ومسودة لتعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطط إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لھا، كما تم تحرير 5600 مخالفة خاصة بالإلقاء العشوائي للنفايات منذ بداية العام الحالي.
وعن أهم التحديات والأولويات المتأخرة، أشار التقرير الى أنه تم إعداد دراسة لإنشاء إطار تنظيمي يضمن التشارك بين قطاع المياه والطاقة والغذاء في التخطيط والتنفيذ لتعظيم مخرجات ومزايا النمو الصديق للبيئة والمستجيبة للمناخ وبما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية المهندس حمزة العلياني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن محور بيئة مستدامة يأتي في الخطة التنفيذية للحكومة ضمن 7 مبادرات و 24 أولوية بتكلفة 33 مليون دينار اردني، حيث يوجه المحرك عملية تنفيذ الجهود لتعزيز الممارسات المستدامة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كجزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة، مع وضع الضوابط لحماية بيئة المملكة ومواردها للأجيال القادمة.
وعرف العلياني "الاقتصاد الأخضر" بأنه التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر استدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، وتحديدا في القطاعات الرئيسية الستة (الطاقة، المياه، النقل، السياحة، الزراعة والنفايات).
وأكد العلياني، أن الجهود المبذولة في وزارة البيئة تلعب دورا فعالا في تطبيق المشاريع المرتبطة بالمبادرات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها عام 2023، ومنها إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة للأعوام 2023-2025، وتقييم العمالة الخضراء فـي الأردن وتحديد أهم القطاعات الواعدة في إيجاد الوظائف الخضراء بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.
ولفت الى ان نسبة الإنجاز ما زالت دون المستوى المطلوب، في إعداد خطة لتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وكذلك تطوير التكيف والتبريد المستدام، والمشاريع الزراعية النوعية بالقرب من محطات المعالجة، والوصول الى 18 منشأة لإدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات، وكذلك اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات خاصة الزئبق والبطاريات والبلاستيك، بالإضافة إلى إنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنقل والطاقة والتنوع الحيوي لتوفير الوظائف الخضراء.
واوضح، أن المؤشرات الأساسية لقياس الاقتصاد الأخضر، تشمل البيئة والموارد الإنتاجية والأصول الاقتصادية والجودة البيئية للحياة والفرص الاقتصادية والاستجابات السياسية، للمساعدة في التحقق من فاعلية السياسة في تحقيق النمو الأخضر وأماكن الآثار والفرص المتاحة للنمو.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر يساعد في قياس التأثير النقدي للضرر البيئي الناجم عن النمو الاقتصادي للأردن، بواسطة تحديد العوامل التي من المحتمل أن تسبب أضرارًا مكلفة في المستقبل.

--(بترا)



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