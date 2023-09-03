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استمرار فعاليات مسابقة Armython 2023 لليوم الثاني

9/3/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستمر الفرق المشاركة بمسابقة "ARMYTHON 2023" والتي أطلقها المركز الأردني للتصميم والتطوير "جودبي" تنافساتها لليوم الثاني على التوالي في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في مسابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمتخصصة بمجالات الأمن السيبراني والتشفير.
وبين رئيس دائرة المبيعات واستراتيجية الأعمال في "جودبي" المهندس راتب ابو الراغب "أن تحديات اليوم بنيت على فرضيات اختراق أنظمة الويب، اختراق أجهزة الكمبيوتر، التحقيقات الجنائية المتقدمة، اختراق أنظمة التشفير المتقدمة واختراق أنظمة الباسورد والتي تم تصميمها للمختصين والخبراء من الجيوش والأجهزة الأمنية في مجال الأمن السيبراني، مضيفاً أن المسابقة جاءت بهدف تعزيز وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين من الدول المشاركة، لتحليل التهديدات والتحديات السيبرانية التي أصبحت تشكل تحدياً أمنياً يؤرق معظم الدول، علاوة على الكلف المادية التي تنتج عنها وتؤثر بشكل مباشر على أمن الأفراد والمؤسسات .
من جهته قال المقدم ايمانول باسي من القوات المسلحة النيجيرية أحد المشاركين في المسابقة إن مستوى التحديات التي تفرض بشكل يومي عكست مدى اهتمام القائمين بالمسابقة ومستوى التنظيم والإعداد، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بمسابقة من هذا النوع والتي ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى فريقه مستقبلاً.
يشار إلى أن لجنة التحكيم تشكلت من مختصين بمجالات المسابقة وحقولها المختلفة من بريطانيا والنمسا والأردن، علاوة على حصول الحكام على جوائز عالمية في هذا النوع من المسابقات لينعكس ذلك على جدية التحكيم ونزاهته.
وتأتي المسابقة على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني AIDTSEC 2023 الذي تنظمه شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).



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